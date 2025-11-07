¡Confirmado! Soda Stereo anuncia un tercer y último concierto en Perú tras doble sold-out

Tras agotar dos fechas, la banda argentina suma una presentación final en Lima como parte de su gira Ecos, prometiendo una despedida épica para sus fans.

La legendaria banda argentina Soda Stereo pondrá fin a su paso por Perú con un tercer y último concierto que hará vibrar a miles de fanáticos. El show, auspiciado por Radio Oxígeno, será una verdadera celebración del rock latino y de la huella imborrable que dejaron Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti en varias generaciones.

El espectáculo, parte de la gira Ecos, reunirá a los seguidores de la icónica agrupación en una noche cargada de nostalgia, energía y emoción. Con una puesta en escena impactante, pantallas gigantes y un sonido impecable, Soda Stereo repasará los grandes clásicos que marcaron su carrera, entre ellos De música ligera, Persiana americana y Cuando pase el temblor.

Cabe resaltar que, gracias a la tecnología, Gustavo Cerati aparecerá en concierto donde se espera que interprete, junto a sus compañeros, algunos de los temas más recordados del grupo. Esta fusión de tecnología y sentimiento permitirá al público revivir la magia del líder de la banda argentina, fallecido en 2014, en un homenaje.

El cierre de Soda Stereo en Lima no solo marcará su paso de una gira por nuestro país, también el reencuentro emocional de una generación con las canciones que definieron una era.

¿Cuándo y dónde será el tercer fecha de Soda Stereo en Lima 2026?

El tercer concierto de Soda Stereo en Lima será el domingo 24 de mayo, también en Arena 1 de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel.

¿Cuáles son los precios de las entradas del tercer fecha de Soda Stereo en Lima 2026?

Las zonas en las que se dividirá el concierto de Soda Stereo son tres y, quienes tengan la tarjeta Interbak, podrán adquirir las entradas con un 15% de descuento. Después de ello, se habilitará la venta general con los precios originales.

Platinium (Stand-up)

Tarjeta Interbank: S/ 289

Precio general: S/ 340

VIP (Stand-up)

Tarjeta Interbank: S/ 196

Precio general: S/231

Mezzanine (Butacas)

Tarjeta Interbank: S/ 238

Precio general: S/ 280

Fechas de la gira Ecos de Soda Stereo

La gira Ecos de Soda Stereo comenzará y terminará en su natal Argentina. Conoce las fechas y los lugares donde se llevarán a cabo:

21 de marzo – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

22 de marzo – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

26 de marzo – Movistar Arena – Santiago, Chile

27 de marzo – Movistar Arena – Santiago, Chile

28 de marzo – Movistar Arena – Santiago, Chile

6 de abril – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

14 de abril – Palacio de los Deportes – Ciudad de México, México

15 de abril – Palacio de los Deportes – Ciudad de México, México

18 de abril – Auditorio Telmex – Guadalajara, México

19 de abril – Auditorio Telmex – Guadalajara, México

21 de abril – Auditorio Banamex – Monterrey, México

22 de mayo – Arena 1 – Lima, Perú

23 de mayo – Arena 1 – Lima, Perú

24 de mayo – Arena 1 – Lima, Perú

28 de mayo – Movistar Arena – Bogotá, Colombia

29 de mayo – Movistar Arena – Bogotá, Colombia

4 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

10 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

11 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

10 de agosto – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

11 de agosto – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

14 de agosto – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

15 de agosto – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina