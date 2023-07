Guardaespaldas de Victor Wembanyama no será acusado por presunta agresión a Britney Spears

La policía de Las Vegas (Estados Unidos) informó que no se presentarán cargos contra el guardaespaldas del basquetbolista francés Victor Wembanyama, la nueva promesa de la NBA, que supuestamente golpeó en la cara a la estrella del pop Britney Spears.

"No se presentarán cargos contra la persona implicada", dijo el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas al reportar el cierre de esta investigación por "presunta agresión".

Wembanyama, elegido en junio como número uno del Draft por los San Antonio Spurs, llegó a Las Vegas para debutar con su nuevo equipo en un juego de exhibición ante los Hornets en la Liga de Verano (Summer League).

¿Qué ocurrió entre los guardaespaldas de Wembanyama y Britney Spears?

La noche del miércoles, el joven de 2,22m de altura, fue reconocido a la entrada de un restaurante por un grupo de personas entre las que se encontraba Britney Spears.

La cantante hizo contacto por la espalda con el jugador para llamar su atención, lo que motivó la intervención del equipo de seguridad de Wembanyama.

A través de una publicación en Instagram, Spears denunció el jueves que únicamente le dio "un pequeño golpe en el hombro" y "entonces su seguridad me golpeó en la cara sin mirar atrás, delante de una multitud".

"Estuvieron a punto de derribarme e hicieron que se cayeran mis gafas de la cara", relató la cantante, quien dijo que únicamente quería "felicitarle por su éxito" y demandó unas disculpas por parte del jugador y el guardia de seguridad.

La respuesta de Wembanyama

Wembanyama, por su parte, dijo el jueves que no llegó a ver el incidente y que tampoco fue consciente de que Spears estaba implicada hasta unas horas después de su cena.

Una "persona me estaba llamando 'señor, señor' y me agarró por detrás, así que no vi lo que pasó porque estaba caminando y habíamos hablado de no parar" para evitar que hubiera una aglomeración, afirmó 'Wemby' a medios.

"Sólo sé que los guardias de seguridad la empujaron, no sé con cuánta fuerza", señaló.

El deportista francés, de 19 años, ha generado una expectativa nunca vista en la NBA desde la llegada de LeBron James dos décadas atrás. (Con información de AFP)