Guillermo Francella y Marynés Breña se separaron tras 36 años de matrimonio, según medios argentinos

El famoso actor y su esposa tienen dos hijos en común, Nicolás y Yoyi. La noticia la dio a conocer la periodista Paula Varela, quien dio detalles de la ruptura.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de 36 años de matrimonio, el actor argentino Guillermo Francella y su esposa Marynés Breña se separaron, de acuerdo con la panelista Paula Varela en el programa Socios del Espectáculo (El Trece).

"Tengo que contar la separación de Guillermo Francella y Marynés. Pasaron una crisis muy profunda. Ambos siguen compartiendo eventos familiares, tienen una muy buena relación", mencionó. "En el último tiempo a él se lo vio viajando solo junto a su hermano, hará unas tres semanas en Miami. Ella también hizo un viaje sola".

En otro momento, agregó que los rumores de separación se hicieron más fuertes cuando recibió el galardón de oro en los premios Martín Fierro de Cine y Series no mencionó su familia. "Algunos decían que quizás no se quería meter en política… pero en este contexto podemos pensar que tal vez no quería hacer referencia a algo personal. A esos Martín Fierro él fue acompañado solo de su hermano, al igual que en Miami, donde recorrieron algunos bares", agregó Varela.

Guillermo Francella y Marynés Breña se conocieron por medio de una amiga quien los presentó en el cumpleaños del actor. Se enamoraron y dos años después de su encuentro, se casaron.

[ESPECTÁCULOS] "Se está haciendo grande, algo que es normal": para "Yoyi" Francella, la separación de sus padres Guillermo y Maryinés "no es nada malo", y aclaró que son "una familia hermosa", que se ama y tiene contacto, pero "es un tema de ellos".



📹 @AmericaTV https://t.co/khyviceOV1 pic.twitter.com/6TDbCwPCfX — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 30, 2024

¿Por qué Guillermo Francella y Marynés Breña se separaron?

Tras hacerse pública la noticia de la separación de Guillermo Francella y Marynés Breña, el presentador de tv Luis Bremer reveló en el programa A La Tarde (América) que la pareja enfrentaba una crisis desde hace unos años.

"Esta separación es un hecho concreto. Son 36 años que estuvieron en pareja, fue una relación de amor, de continuidad y construcción. Dicho esto, la separación no es una noticia nueva, porque hay una situación de crisis de al menos ocho años", dijo.

"La remaron mucho. En los últimos cinco años lo que trataron de hacer para revincularse fueron viajes románticos, viajes de pareja. Guillermo es una persona con mucho trabajo, por lo que abrió ventanas para hacer esos viajes con Marynés".

Hija de Guillermo Francella habló sobre sus padres

La presión mediática sobre conocer qué sucedió entre Guillermo Francella y Marynés Breña hizo que Yoyi, hija de la pareja, mostrara su descontento por los rumores.

Al ser abordada por los reporteros del programa Intrusos de Luzu TV, explicó que, a pesar de entender el trabajo de los periodistas, quiere que se respete su privacidad.

"Sé que es tu trabajo y este el mío. No tengo ganas de esconderme porque no es nada malo, es un tema de ellos y lo importante es que estemos bien todos", comentó. Por otro lado, resaltó que su crianza siempre hna estado alejada de los reflectores por lo que su intimidad vale oro.

"Mis viejos nos dieron una crianza y una infancia bastante privada. Creo que hay que hablar hasta donde uno quiera y poner el límite. Soy celosa de mi intimidad", añadió.

Podcast recomendado El primer actor Ramón García y la actriz Susan León nos contaron los detalles de la obra teatral "¿Quién mató a Palomino Molero?", basada en la novela del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La obra se presenta en el Teatro Marsano. Leer más En escena | programa ¿QUIÉN MATÓ A PALOMINO MOLERO? CONVERSAMOS CON LOS ACTORES DE LA OBRA BASADA EN LA NOVELA DE MARIO VARGAS LLOSA