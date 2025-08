"Vengo a cambiar absolutamente todo": Mathías Brivio regresó a la conducción de 'Esto es Guerra'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de seis años alejado del reality, Mathías Brivio volvió a la conducción de Esto es Guerra la noche del lunes 4 de agosto. El conductor fue recibido entre aplausos y afirmó que su regreso significa un "cambio total" en el programa.

"Me fui en diciembre del 2019 y es muy fuerte estar acá. En América empecé mi carrera y volver es un gustazo. Esto es Guerra me cambió la vida, así como cambió la vida de muchos. Estoy muy contento y vengo a cambiar absolutamente todo, desde esta noche será vuelta al origen", declaró durante su presentación.

Como parte de las novedades y cambios en el reality, se anunció también que muy pronto se sumará una nueva conductora.

La verdad en el espejo entre Onelia Molina y Mario Irivarren

En su regreso, Mathías Brivio retomó una de las secuencias más recordadas; La verdad en el espejo, en la que los participantes deben responder preguntas personales frente al público para ganar premios.

Una de las primeras en participar fue Onelia Molina, quien hace poco volvió de un viaje a Chile con Mario Irivarren. Sin embargo, prefirió mantener en reserva los detalles sobre lo que ocurrió.

"¿Te fuiste de viaje con Mario para reconciliarte?", le preguntó Brivio. Onelia respondió: "Hay cosas que quiero cuidar". Más adelante, expresó: "Todas las decisiones que he tomado son las que he tomado yo, no por otras personas, por lo que sentía y consideraba que era lo correcto", agregó.

Kathy Saénz también regresó a Esto es Guerra

La jornada del lunes también fue testigo del ingreso de nuevas e históricas figuras a Esto es Guerra. Diego Chávarri, Renato Rossini Jr. y la productora Kathy Sáenz fueron presentados como parte del renovado equipo.

"La gente quiere más competencia y ahora ha vuelto con todo. Estoy feliz porque me han invitado", comentó Sáenz sobre su regreso al reality.

