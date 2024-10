Teri Garr, estrella de 'Tootsie' y madre de Phoebe Buffay en 'Friends', fallece a los 79 años

La actriz fue nominada al Premio Oscar en 1983 por su actuación en Tootsie. También es recordada por su trabajo en películas como Young Frankenstein y Mr. Mom. Fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2002.

Rodeada de familiares y amigos, Teri Garr falleció este martes a los 79 años en Los Ángeles. La actriz estadounidense, conocida por más de 140 créditos en cine y televisión, se destacó en películas como Tootsie, Young Frankenstein y Mr. Mom. Su representante confirmó la noticia a la prensa internacional.

Hace más de 20 años, Garr compartió su diagnóstico de esclerosis múltiple en una entrevista con CNN, buscando generar conciencia sobre esta enfermedad. “Creo que todos se asustan cuando escuchan algo así”, comentó en ese entonces. “Es porque no hay mucha información al respecto. La gente no sabe que no siempre es tan grave. Yo he seguido adelante con mi vida”.

En 2006, publicó sus memorias, Speedbumps: Flooring It Through Hollywood, donde profundizó sobre su experiencia. “La esclerosis múltiple es una enfermedad sigilosa”, escribió en un extracto publicado por People. “Como algunos de mis novios, tiende a aparecer en los momentos más inoportunos y luego desaparecer por completo", comentó.

¿Quién fue Teri Garr?

Hija de un actor de Broadway y una Rockette, Teri Garr estudió danza desde niña y comenzó a audicionar en Hollywood poco después de terminar la secundaria en Los Ángeles. Su carrera en el entretenimiento se extendió por varias décadas, iniciando con papeles en series de televisión como Star Trek, Batman y That Girl.

En sus primeros años, apareció en seis películas de Elvis Presley, incluida Viva Las Vegas (1964). Su primer papel con diálogo llegó en 1968 en Head, la película de The Monkees, escrita por Jack Nicholson. Garr luego se consolidó en la comedia con participaciones en shows como The Sonny and Cher Comedy Hour, The New Dick Van Dyke Show, The Odd Couple y The Bob Newhart Show.

Su salto definitivo al cine ocurrió en 1974 cuando interpretó a Inga en la comedia de Mel Brooks Young Frankenstein, junto a Gene Wilder, Madeline Kahn y Marty Feldman. Ese mismo año, apareció en el thriller de Francis Ford Coppola The Conversation. Dos años después, asumió el papel de Robbie Neary, una esposa desconcertada por la obsesión de su marido (Richard Dreyfuss) tras un encuentro extraterrestre en la épica de ciencia ficción de Steven Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo (1977).

En Tootsie, Garr interpretó a una actriz en apuros, pareja del protagonista (Dustin Hoffman), quien alcanza la fama al hacerse pasar por mujer en una telenovela. Su actuación le valió una nominación al Premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 1983 y otra en los Premios BAFTA.

Su carrera se extendió a lo largo de las décadas, con roles en series y películas. En los años noventa, participó en Good & Evil (1991), Good Advice (1994) y Women of the House (1995). También dio vida a la madre de Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) en Friends, en tres episodios durante la tercera y cuarta temporada.

