"No me siento motivado": actor de 'Emily en París' pone en duda su participación en la temporada 5

Tras confirmarse la quinta temporada de Emily en París, el actor francés Lucas Bravo -quien interpreta al chef Gabriel y es el interés amoroso de la protagonista de la serie de Netflix- se mostró descontento con el rumbo que está tomando la historia y su personaje, por lo que puso en duda su continuación.

"La vida es corta. Se tarda cinco meses en rodar esta serie. ¿Quiero sacrificarlos contando algo que no me estimula? No me siento motivado", dijo en entrevista con el medio Le Figaro. El motivo principal de su insatisfacción es la relación que tiene Gabriel con Emily Cooper (Lily Collins). "Los enamorados se separan, se besan y vuelven a separarse. Todo se debe a falta de comunicación. Es un poco arcaico", mencionó, asegurando que, para esta época, los romances son más directos.

Por otro lado, Lucas Bravo cree que la trama de Emily en París está subestimando al público. "No quiero ser parte de un engranaje que no toma en cuenta la inteligencia del público".

¿Lucas Bravo estará en la temporada 5 de Emily en París?

Previo al estreno de la cuarta temporada de Emily en París, Lucas Bravo confesó que se sintió desconectado de su personaje. "Hizo algunas elecciones que me alejaron de él. En la primera temporada, éramos muy parecidos, pero ahora ya no sé. Creo que necesita poner en orden su vida", comentó a The Hollywood Reporter.

Para renovar su papel, sugirió que Gabriel tenga un restaurante vegano, pero recibió la negativa de los creadores de la serie lo que incrementó su disgusto por la falta de frescura y creatividad. "No tengo libertad [en Emily en París]; y como me la están empezando a dar en otros lugares, ya estoy agarrándole el gusto".

La confirmación de la temporada 5 de Emily en París tendrá un giro y se desarrollará parcialmente en Roma ya que la protagonista viajará tras su ruptura con Gabriel.

"Creo que Gabriel se dio cuenta de que no quiere perder a Emily, pero eso no significa que estén juntos inmediatamente o que lo vayan a estar. Hay cosas pendientes entre ellos", comentó el creador de la serie, Darren Star, en una entrevista previa con Deadline.

La incertidumbre en torno al regreso de Bravo plantea la duda de cómo la serie abordaría la posible ausencia de uno de sus personajes clave. En la cuarta temporada, Gabriel logró obtener una estrella Michelin, pero su relación con Emily parecía estar al borde del colapso, lo que podría facilitar una salida del personaje en caso de que Bravo opte por no regresar.

