Gwen Stefani reveló que ella y sus hijos padecen de dislexia.

Para Gwen Stefani, la etapa escolar no fue fácil. La estrella pop reveló hace poco que padece de dislexia, trastorno del aprendizaje que sus hijos también han heredado, aunque para ellos la situación sea distinta a la que ella debió pasar mientras asistió a la escuela.

En entrevista con el Dj Zane Lowe para la serie “At Home With” de Apple Music, la cantante y compositora relató que supo que sufría de dislexia al convertirse en madre, cuando notó que sus tres hijos –Kingston, de 14 años; Zuma, de 12; y Apollo, de 6— presentaron problemas para leer.

“Una cosa que descubrí al tener hijos es que tengo dislexia, todo el mundo tiene cosas que le suceden y la mía fue esta”, afirmó. “Y siento que muchos de los problemas que he tenido o incluso decisiones que he tomado por mí misma han surgido a raíz de eso. Ahora los niños, obviamente, como todo es genético, tienen algunos de esos problemas”, agregó.

La artista de 51 años aseguró que sus fracasos escolares la llevaron a dedicar la mayor parte de su tiempo a la música. Esta faceta de su vida era “lo único que me estaba yendo bien”. “Cuando escribía una canción o me subía en el escenario, me sentía tan bien”, indicó.

Asimismo, Stefani recalcó lo complicada que fue su época como estudiante. “No hice nada malo. Pero fue muy difícil para mí funcionar en esa caja cuadrada que era la escuela. Mi cerebro no funcionaba así; todavía no lo hace. Pero funciona de diferentes maneras que probablemente sean un regalo, pues otras personas no lo pueden hacer”, añadió.

Por fortuna, los hijos que comparte con su exesposo Gavin Rossdale gozan de otra suerte. Y es que, al contrario de la exvocalista de No Doubt, ellos “tienen maestros y escuelas increíbles, y no tienen por qué avergonzarse por ello”. “Entienden que su cerebro funciona de una manera diferente. Todos nuestros cerebros lo hacen”, puntualizó.