Hailey Baldwin enamoró de una manera peculiar a Justin Bieber. | Fuente: AFP

En muchas ocasiones, Justin Bieber ha hablado abiertamente sobre cómo se enamoró de su esposa Hailey Baldwin. Sin embargo, la modelo recién se animó a contar una divertida anécdota sobre cómo conoció al cantante.

En la entrevista que tuvo con Jimmy Fallon en “The Tonight Show”, ella confesó que hubo un detalle que inició la relación entre ambos terminando en su matrimonio. Se trata de la habilidad de la celebridad para abrir las botellas de cervezas con los dientes.



La modelo demostró esta destreza, en el 2018, durante un programa de Fallon. Esta imagen quedó grabada en la memoria de Justin Bieber y llamó su atención. “Hay una historia divertida detrás de esto. La última vez que estuve aquí [en el show] hicimos este pequeño truco de abrir una botella con mis dientes”, recordó Hailey Baldwin.

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en el 2018. | Fuente: AFP

“A la mañana siguiente, después de emitirse la entrevista, recibí una llamada telefónica de 'cierta persona'. Él me habló diciendo 'te vi anoche con Jimmy Fallon, te veías muy bien. Me encantó ese truco que hiciste, no tenía idea de que pudieras hacer eso, fue genial'”, comentó la modelo.

Esto ocasionó muchas risas y sorpresa entre el público. Hailey Badwin recordó que terminó la llamada y le gustó notar el interés de esta persona hacia ella. La sorpresa la dio con la siguiente declaración: “colgué y ahora estoy casada con esa cierta persona”.

Ante esto, Jimmy Fallon bromeó respecto a que debería haber sido invitado a la boda. La joven aseguró que se siente feliz de estar casada con Justin Bieber porque su historia comenzó muy pronto y ni uno se arrepiente de haber dado el siguiente paso.