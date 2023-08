Ben Affleck y Jennifer Garner se van de vacaciones con sus hijos a Italia

Ben Affleck está de vacaciones en Europa y se ha enfocado netamente en sus hijos. Esta vez, dejó Los Hamptons con Jennifer Lopez para reencontrarse con su familia y mostrar que lleva una buena relación con su exesposa Jennifer Garner.

El actor viajó a Italia en un jet privado que aterrizó en Florencia y se emocionó tras volverlos a ver. Violet, Seraphina y Samuel corrieron a los brazos de su padre y las imágenes fueron difundidas por Page Six.

En la toma familia no faltó Jennifer Garner quien acompañó a sus hijos y también fue a abrazarlo. Ambos posaron muy sonrientes y dejaron entrever que se llevan bien a pesar de que su separación fue un poco turbulenta, pero tiempo después quedaron en buenos términos.

La pareja que se conoció en el año 2001 mientras se rodaba la película Pearl Harbor estuvo casada por diez años, además de la cinta sobre el ataque japonés a las fuerzas militares en la Segunda Guerra Mundial, coincidieron en el rodaje de Daredevil, dos años más tarde.

Ben Affleck y Jennifer Garner que en sus primeros años de relación se mostró muy firme y segura fue atravesando problemas antes del nacimiento de su último hijo, tras el mismo parecía que las aguas se calmaban, sin embargo, su matrimonio se deterioró y tomaron la decidión de ponerlo punto final.

Ben Affleck está de vacaciones en Italia con sus hijos y su exesposa Jennifer Garner.Fuente: Page Six

Ben Affleck se arrepiente de haberse divorciado de Jennifer Garner

En una entrevista con el diario The New York Times en el 2019, Ben Affleck habló sobre su vida amorosa y aseguró que se arrepiente de haberse divorciado de Jennifer Garner. El motivo por el que se separaron fue por sus problemas de alcohol que lo llevaron a ingresar varias veces a centros de rehabilitación.

Aparte de lo mal que la pasó con su salud, el actor confesó que su relación con la actriz fue una de las mejores, ya que ella siempre lo apoyó con sus problemas. La calificó de “buena madre”, pues todo lo que hace es por el bien de sus hijos.

Ben Affleck aseguró que ahora se siente mejor y quiere estar bien por ellos para que pueda disfrutar más tiempo en familia.

“El gran arrepentimiento de mi vida es este divorcio, fue mi error más grande”, dijo a The New York Times. Después de que su separación ocurrió, el director confesó que Robert Downey Jr. y Bradley Cooper lo ayudaron a que no recaiga en sus adicciones.

Por otro lado, Jennifer Garner también aseguró lo considera el amor de su vida y no se arrepiente de haber estado con él; al contrario, fue muy feliz, ya que es un buen padre. La pareja trató de salvar su relación yendo a terapia, y lo que le dijo el especialista es que deben pensar en sus hijos, poner el rol de padres en primer lugar para que así lleven la fiesta en paz.