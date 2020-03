Jason Isaacs y Tom Felton, quienes interpretaron a padre e hijo (Lucius y Draco Malfoy), se reunieron en una videollamada. | Fuente: Warner Bros.

¡Atención potterheads, esto no es un simulacro! La cuarentena mundial por el coronavirus ha sido aprovechada por las celebridades para reencontrarse con viejos amigos, de manera online, y ahora fue el turno del elenco de la saga de "Harry Potter". Específicamente, de los Malfoy.

Jason Isaacs y Tom Felton, quienes interpretaron a padre e hijo (Lucius y Draco Malfoy), se reunieron durante una videollamada desde sus respectivas casas.

El patriarca de los Malfoy fue el encargado de compartir el video, en su Instagram, con la frase: "Reunión familiar Malfoy. Compartiendo la cuarentena juntos". Este material es en apoyo a la Cruz Roja.

La conversación, entre los miembros del elenco de "Harry Potter", empieza con Jason Isaacs sorprendido por el paisaje desde el lado de Tom Felton: un soleado jardín desde Los Ángeles.

Aunque los actores lamentaron los tiempos difíciles por el coronavirus, el recordado Lucius Malfoy se mostró agradecido por lo que tienen. "Tenemos una casa y comida lo que nos pone un millón de veces mejor que los que no tienen donde vivir ni comer ni dinero. Así como todos los que están enfermos o muriendo, así que no me puedo quejar", manifestó.

Mientras cada uno cumple el distanciamiento social, se dieron cuenta que ambos habían pasado el tiempo viendo el nuevo documental de Netflix, "Tiger King".

La última reunión del elenco de "Harry Potter" fue con motivo de Navidad. Emma Watson (Hermione Granger) compartió una foto junto con Tom Felton (Draco Malfoy), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Bonnie Wright (Ginny Weasley) y Matthew Lewis (Neville Longbottom). Solo les faltaron Daniel Radcliffe (Harry Potter) y Rupert Grint (Ron Weasley) para que estuvieran completos los protagonistas de la taquillera franquicia fílmica.