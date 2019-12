Harry Styles habla sobre su orientación sexual y "esparcir migas de ambigüedad sexual"

Harry Styles considera que a nadie le debería importar cuál es su orientación sexual. | Fuente: AFP

El cantante Harry Styles siempre está en el punto de mira. Desde que se separó de One Direction, el joven ha tenido que demostrar su valía en solitario y hacerse un hueco en el mundo de la música. Durante su carrera en solitario, él ha destacado por su particular sentido de la moda.

En sus giras ha usado vibrantes colores mostaza y rosado; pero también ha lucido prendas consideradas femeninas con lo que ha iniciado discusión sobre la moda y el género. En mayo, como coanfitrión del Met Gala, rompió con los prejuicios de algunos al aparecer con una blusa negra transparente, aretes de perlas y las manos con anillos y esmalte de uñas.

"Lo que llevan las mujeres, lo que llevan los hombres... para mí la cosa no va sobre eso. Si veo una camiseta que me gusta y me dicen 'es para mujeres' yo pienso: '¿Ok? Esto no significa que ahora me la quiera poner menos'. Creo que en el momento en el que te sientes cómodo contigo mismo es cuando todo se vuelve más fácil. En parte, es un gran momento de autoaceptación", comentó en una entrevista con "The Guardian".

Para Harry Styles, la moda es una forma de expresión y no quiere ponerse etiquetas sobre lo que puede y no puede vestir. "Creo que ahora la gente se pregunta '¿por qué no?' mucho más a menudo y es algo que me emociona. No solo se están emborronando las líneas en el mundo de la moda, sino que está pasando en muchas otras cosas. Creo que se puede relacionar también con la música y cómo los géneros se están difuminando", continuó.

Pero, esa desaparición de las barreras establecidas no solo se aplica al mundo de la moda y la música, sino también a la sexualidad. Aunque admite que está desconcertado al ver tanta curiosidad sobre su orientación sexual. "¿Por qué me preguntan si soy bisexual? No es como si tuviese una respuesta [para su sexualidad] y la estuviese protegiendo y guardando solo para mí. No es que no lo esté diciendo porque no quiera decirlo. Tampoco es un: 'esto es solo mío'. Es un '¿a quién le importa?", señaló el ex integrante de One Direction dejando en claro que no está interesado en definirse.

Harry Styles tocará en Lima el próximo 17 de octubre. | Fuente: Difusión

Harry Styles también explicó que su nuevo álbum "Fine Line" no busca dar pistas sobre su orientación sexual. "¿Estoy esparciendo migas de ambigüedad sexual para intentar ser más interesante? No. En términos de cómo quiero vestirme y qué voy a hacer con mi álbum, tomo las decisiones en base a la gente con la que deseo trabajar. Quiero que las cosas se vean de cierta forma. No porque eso me hace parecer gay, hetero o bisexual; sino porque creo que se ve genial. Y más que eso, no lo sé, creo que la sexualidad es algo divertido. ¿Honestamente? No puedo decir que lo haya pensado más que eso", precisó el cantante.

CONCIERTO EN PERÚ

El músico anunció las fechas sudamericanas para su gira mundial 2020, "Love On Tour", en la que incluyó a Lima. La serie completa de conciertos comenzará en abril, en Reino Unido y viajará por Europa y Norteamérica, antes de concluir con los recientemente agregados espectáculos de Sudamérica, en octubre del 2020. Se une a la gira Sudamericana, la cantante de reggae jamaiquino, Koffee.

Harry Styles llegará a Lima el próximo 17 de octubre y tendrá una única presentación, en el Jockey Club, gracias a Artes y Live Nation. Las entradas ya están a la venta en Teleticket. (Europa Press)