Héctor Soberón, actor de 'María la del barrio' y 'Mi pequeña traviesa', revela que le diagnosticaron cáncer de mama

Héctor Soberón, el actor mexicano que ganó fama internacional tras sus apariciones en telenovelas como María la del barrio, Mi pequeña traviesa y Muchachitas, reveló que fue diagnosticado con cáncer de mama hace ocho meses.

Según el portal Las Estrellas, vinculado a Televisa, el intérprete, de 59 años, decidió hacer pública su condición a fin de advertir al público que esta enfermedad también puede afectar a los varones.

"Yo tuve un tumor. Afortunadamente, ahí estamos... hay que tener conciencia, el cáncer no excluye a nadie", mencionó.

Soberón, quien estuvo casado con la actriz Michelle Vieth, también habló sobre la importancia de la detección temprana y el autocuidado, resaltando que un diagnóstico de cáncer de mama no debe considerarse una sentencia de muerte.

"Hay que tomar precauciones, hay que autoexplorarse. Tanto el hombre como la mujer. Y si se detecta a tiempo, tienes esa ventana para poder salir y salvarte", precisó.

¿Cómo se enteró de su diagnóstico?

Soberón contó que se enteró de su diagnóstico luego de sentir dolor en el pecho, un síntoma que inicialmente no le dio mayor importancia. Sin embargo, al notar que la molestia persistía, decidió acudir al médico. Fue entonces cuando le informaron de su condición. Sin embargo, no necesitó someterse a una cirugía, ya que la enfermedad fue tratada solo con medicamentos.

"En el pecho, comencé a tener dolor y afortunadamente no me operaron. Fue tratado solo con medicina y ya. Por eso hay que crear consciencia, porque dicen que al hombre no le da, y sí le da. También le da cáncer de próstata o de mama. No pasó a mayores, se detectó a tiempo, me dieron medicina y rápido", explicó.

Actor comparte dolorosa experiencia familiar

El actor también compartió una experiencia personal más, mencionando que uno de sus hermanos está luchando contra el cáncer de estómago; desafortunadamente, su situación ha progresado rápidamente, alcanzando una fase metastásica.

"Pensamos que estaba sano y, de la noche a la mañana, ahorita ya hay metástasis y estamos todos ayudándole", comentó.

¿Quién es Héctor Soberón?

Héctor Soberón inició su carrera de actuación en 1991 en Televisa con la telenovela Muchachitas. Al año siguiente, logró su primer protagónico en Mágica juventud junto a Kate del Castillo, y en 1997 protagonizó Mi pequeña traviesa junto a Michelle Vieth.

En 1995 formó parte del elenco de María la del barrio, donde interpretó a Vladimir De la Vega Montenegro.

En 1999, se trasladó a TV Azteca, donde protagonizó las telenovelas Marea brava y El amor no es como lo pintan. También participó como protagonista invitado en Como en el cine. Además, en el ámbito teatral, fue parte de la obra P.D. Tu gato ha muerto, dirigida por Otto Sirgo.

En 2009, Héctor Soberón asumió la conducción principal del programa Para todos, donde se mantuvo hasta su retiro en septiembre del mismo año, regresando al programa en 2010. Su carrera también lo llevó a Miami, donde continuó su trabajo en teatro, participando en la obra Cuando haces Pop ya no hay Stop en 2013 en el Centro Cultural Español de Miami.

En su vida personal, Soberón estuvo casado con Michelle Vieth en 2002, pero se divorciaron en 2004. Luego se casó con Janet Durón en 2006, con quien tuvo dos hijas, Fátima y Luciana. En 2023, Soberón anunció su segundo divorcio.

