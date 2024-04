"Mis caderas no mienten, ella tomó esa idea de mí": Henry Cavill se declara fan de Shakira

Luego de la separación entre Shakira y Gerard Piqué en 2022, surgieron diversas especulaciones en torno a la vida amorosa de la artista colombiana. Entre estas teorías, se habló de la posibilidad de un romance entre la intérprete de Waka Waka y el actor Henry Cavill, conocido por su papel de Superman.

Los rumores se basaron en un curioso encuentro ocurrido en 2015 durante una alfombra roja, donde la estrella de Hollywood fue captado mostrando una notable reacción al ver a la cantante.

En un video que se hizo viral en redes sociales, se observa al actor interrumpiendo una entrevista para preguntar emocionado si la mujer que acababa de llegar era Shakira. Desde entonces, la conducta de Cavill alimentó las especulaciones de una posible relación, aunque nunca se confirmó oficialmente ningún interés romántico de ambas partes.

Luego de la anécdota en la alfombra roja, algunos usuarios observaron que Henry Cavill comenzó a seguir a Shakira en Instagram, lo que avivó aún más las conjeturas sobre un posible romance. No obstante, estas ideas se desvanecieron cuando se supo que el actor mantenía una relación con Natalie Viscuso, una ejecutiva de Hollywood.

Henry Cavill se declara fan de Shakira

Recientemente, Henry Cavill recordó ese singular hecho durante una entrevista para promocinar The Ministry of Ungentlemanly Warfare, su nueva película. Cuando se le preguntó sobre Shakira, el actor reveló su admiración por la cantante, haciendo referencia a uno de sus éxitos: "Mis caderas no mienten, ella tomó esa idea de mí", bromeó en el programa Despierta América.

El actor detrás de Superman aseguró que ha sido fan de la cantante colombiana desde su adolescencia, recordando que sus canciones sonaban constantemente en la radio.

"Sí, claro, soy fan de Shakira. Cuando estaba creciendo, ella ya era una gran estrella de la música. En la radio sonaba todo el tiempo, así que sí, absolutamente", sostuvo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis