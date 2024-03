"Él me limitaba. Ahora soy libre, ya puedo trabajar de verdad": Shakira arremetió nuevamente contra Gerard Piqué

Shakira estuvo en el programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon, continuando con la promoción de su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran, lanzado el pasado 22 de marzo. Durante la entrevista, demostrando la complicidad que tiene con el popular presentador estadounidense, la cantante se sinceró y arremetió contra Gerard Piqué, dejando claro que cualquier 'tregua' que pudo haber existido ha llegado a su fin.

"Sentía la necesidad de reconstruirme y la única manera de volver a estar completa era a través de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis", reconoció. Con rotundidad, la cantante de Barranquilla dejó claro que "nadie te tiene que decir cómo actuar".

"Siempre nos han dicho que debemos controlar nuestras emociones frente a la gente y frente a nuestros hijos. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuánto llorar", sentenció Shakira. En referencia al título de su disco, afirmó que "ahora les toca llorar a los hombres. Las mujeres hemos llorado demasiado tiempo. Siempre nos han enviado a nosotras a llorar solo por ser mujeres".

Aunque no mencionó directamente a Gerard Piqué, no hubo duda de que hablaba del exfutbolista cuando admitió que "ha sido muy difícil plasmar todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, ese era el costo de tener un esposo". "Ahora ya no lo tengo. Mi esposo me limitaba, no me dejaba ser yo misma. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad", confesó, 'culpando' al exfutbolista de haber tardado 7 años en lanzar un nuevo disco.

Shakira paralizó el Times Square donde convocó a miles de personas, en su mayoría jóvenes de diversos países, a un concierto gratuito para presentar su nuevo disco "Las mujeres ya no lloran".Fuente: EFE

Shakira y la importancia de sus hijos en el disco

Shakira también mencionó a sus hijos Milan y Sasha, quienes participan en el álbum cantando con ella en uno de los temas, Acróstico: "Escribí la canción para ellos. Como ellos a menudo vienen al estudio conmigo, escucharon la canción en una de las sesiones, sabían que era para ellos y comenzaron a cantarla en el micrófono. Me dijeron que la canción era increíble y quisieron estar conmigo en el álbum, así que la grabamos. Luego también quisieron aparecer en el videoclip".

"Ahora están reclamando regalías", reveló entre risas, diciendo que los niños "tienen una alcancía y están ahorrando porque quieren comprarse un auto cuando sean mayores". "Les dije que no se los compraré. Si quieren un auto o un teléfono celular, tendrán que ganárselos. Así que me dijeron que cuando lleguen las regalías, tendrán que ahorrar para el auto", agregó, presumiendo de la madurez de sus hijos.

Estas declaraciones vuelven a poner a Gerard Piqué en el punto de mira, pero hasta el momento él no ha hecho ningún comentario sobre lo dicho por Shakira.

Shakira responde a las críticas sobre sus canciones para Piqué

En entrevista con Apple Music, previo al estreno de su disco, Shakira se defendió de los malos comentarios que viene recibiendo en redes sociales por sus canciones hacia el padre de sus hijos:

"Soy una artista y nadie me dirá cómo debo curarme. Y nadie debería decirle a una cómo sanar sus heridas, ¿sabes? Esto es otra etapa que estamos viviendo. A nuestras madres y abuelas, les decían que ocultaran sus lágrimas, que ocultaran sus sentimientos frente a sus hijos y frente a la sociedad, que aceptaran lo que debían vivir, fuera lo que fuera. Y listo, te aguantabas, pero ahora las cosas son diferentes, y nadie debería decirle a nadie cómo tiene que ser el proceso", dijo la colombiana.

