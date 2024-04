"Era demasiado exagerada": Shakira dijo que se avergüenza de algunas de sus canciones del pasado

Shakira concedió una entrevista al canal de YouTube First we feast para promocionar su último álbum, Las mujeres ya no lloran. Durante la conversación, la colombiana abordó varios temas, incluyendo su evolución musical.

Sorprendentemente, dijo que algunos de sus mayores éxitos de antaño le causan una sensación de incomodidad, especialmente por la forma en que los interpretó.

"Era demasiado exagerada, como muy barroco, ¿sabes?. Demasiado Shakira", dijo.

Además, reconoció que, a diferencia de la opinión de muchos de sus seguidores, prefiere su música más reciente a la antigua, ya que considera que refleja una mayor madurez, incluyendo su voz.

"Después de mis embarazos, mi voz se volvió más grave y completa. Además, mis elecciones musicales son más maduras porque he evolucionado como mujer, como persona y también ha madurado mi inteligencia", añadió.

Shakira también está promocionando su último sencillo Puntería, en colaboración con la rapera Cardi B. Sus seguidores están a la espera de una gira mundial que marque su regreso a los escenarios.

A Shakira no le gustó Barbie

En una reciente entrevista con la revista Allure, Shakira dijo no coincidir con el mensaje feminista de la película Barbie. Asimismo, mencionó que el filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling tampoco fue del agrado de sus dos hijos Milan, de 11 años y Sasha, de 9.



"Mis hijos odiaron la película (Barbie). Les pareció castrante. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres", manifestó la artista.



“Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también”, sostuvo Shakira, afianzando su crítica a la película de Mattel que superó los 1,400 millones de dólares en taquilla en cines el año pasado.



En ese sentido, Shakira señaló que dentro de su labor en la música cree "haberles dado a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que puedan hacerlo todo sin perder su esencia y feminidad".



"Los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse", añadió la intérprete de Acróstico.

