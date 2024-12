¿Esposa y cuñada de Daddy Yankee podrían ir a la cárcel? Juez de Puerto Rico lanzó advertencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Anthony Cuevas, juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, emitió este sábado 28 de diciembre, una orden advirtiendo a Mireddys González y a la cuñada del artista puertorriqueño Daddy Yankee que podrían enfrentar prisión si no entregan los accesos digitales de las dos corporaciones vinculadas al cantante.

"Tenga la parte demandada último término hasta las 8:00 p.m., del día de hoy para entregar los accesos que se les requirió entregar durante la vista de ayer. Advertimos que transcurrido dicho término sin cumplir se procederá a ordenar su arresto e ingreso a la cárcel por desacato civil", dijo el juez.

Esta situación judicial ocurre debido al pleito por las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc, después de que a mediados de diciembre las hermanas Mireddys González y Ayeicha González (la cuñada) realizaran transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

El hecho ocurrió después de que Raymond Ayala Rodríguez -nombre de pila de Daddy Yankee- confirmara su separación y divorcio de González tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común. La orden emitida este sábado por el juez llega después de que la defensa del artista reiteró la noche del viernes una solicitud al tribunal para que encuentre "desacato" contra las hermanas González, tras finalizar una vista urgente.

En esta segunda moción urgente presentada por los abogados del cantante, solicitaron a la representación legal de las demandadas a enviar la renuncia de ambas a todas sus posiciones corporativas y otorgar al cantante el acceso digital de dichas entidades. De acuerdo con la defensa del autor de éxitos mundiales como Gasolina, las hermanas González cumplieron y enviaron su certificación de renuncia, pero los documentos que presentaron no eran los solicitados, porque "nada tiene que ver con los accesos y requerimientos corporativos".

Por otro lado, además de estar pendiente brindar al cantante el acceso a las cuentas digitales de ambas entidades, el juez concedió a las demandadas hasta el 31 de diciembre para entregar el resto de los documentos requeridos. Daddy Yankee, Mireddys y Ayeicha González acordaron la semana pasada que el artista se convertiría en "el único oficial y representante" de las dos corporaciones, tras un encuentro presencial en el Centro Judicial de San Juan. Del mismo modo, establecieron que 75 millones de dólares de iban a "permanecer intocables por 30 días".

Daddy Yankee reveló sus problemas matrimoniales con Mireddys

Uno de los temas más comentados estas últimas semanas ha sido el divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Limbo no reveló los motivos de su separación; sin embargo, después salió a la luz los movimientos bancarios millonarios que realizó su expareja sin su autorización.

Recientemente, se ha vuelto viral un video de Ramón Luis Ayala, nombre verdadero de Daddy Yankee, donde da su testimonio de vida en una iglesia cristiana mencionando que tenía problemas en su matrimonio. "Tenía problemas de familia, con mis padres, con mis hermanos, no teníamos una relación sana, el matrimonio en caos, y tras de eso quería salir a vivir una vida normal y no podía. Lo tenía todo, pero no tenía nada", se le escucha decir en el A pesar de todo fest, un festival cristiano de música y fe.

Además, reveló que su vida estaba vacía sin Jesús, por lo que hizo una reflexión sobre el cambio que tuvo. "¿Saben qué? Ante los ojos del mundo, yo lo tenía todo, eso parecía, pero teniéndolo todo, te puedo testificar hoy que no tenía absolutamente nada, me faltaba lo más importante, Jesús en mi corazón. Ustedes saben que yo fui artista desde chamaquito (niño), muchos me inspiraban, yo quería ser como ellos y luego oía la noticia de que muchos de estos artistas terminaban en sobredosis, en alcohol, tenían una vida desordenada, por qué alguno de ellos se quitaron la vida. Y yo me preguntaba, ¿por qué si ellos lo tienen todo? No había lo más importante, una comunión con Jesús", agregó.

