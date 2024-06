De las calles a la pantalla: Bobby, el perro de 'House of the Dragon' que se robó el corazón de los espectadores

Bobby, un perro que solía vagar por las calles, se ha convertido en una sensación mundial tras su aparición en House of the Dragon. Su historia ha tocado los corazones de muchos seguidores de la popular serie de HBO.

De acuerdo con The Mirror , este can vivía en condiciones lamentables en Chipre, una isla europea famosa por sus importantes sitios arqueológicos. En 2019, una organización benéfica rescató a Bobby, encontrándolo en un estado de salud crítico.

La suerte del perro cambió drásticamente cuando estuvo bajo el cuidado de Julie Tottman, una entrenadora de animales de Hollywood. Al principio, Bobby mostraba signos evidentes de haber sufrido maltrato, especialmente nerviosismo al interactuar con humanos. También padecía sarna y otras afecciones en la piel.

Tras su recuperación, cuidados y entrenamiento, pronto "fue contratado" para un papel en la película de Disney, Cruella, estrenada en 2021, y protagonizada por la ganadora del Oscar, Emma Stone.

Cuidadora decidió adoptar a Bobby

Aunque inicialmente Julie Tottman solo planeaba cuidar de Bobby temporalmente, el vínculo que formaron llevó a que ella decidiera adoptarlo permanentemente.

“El mundo los descarta, pero sé por experiencia que los animales rescatados suelen ser los más trabajadores, los más leales y los más cariñosos", comentó la ciudadora al medio citado.

Basada en su experiencia, su actual dueña resaltó que Bobby ha sido el perro que más rápidamente ha aprendido a actuar, ganándose el cariño de los actores.

Julie Tottman tiene una destacada preparación en el entrenamiento de animales para el cine. Ha trabajado con algunos de los más queridos de la saga Harry Potter, como Fang, el perro de Hagrid, y Crookshanks, el gato de Hermione.

Bobby, el engreído del elenco de House of the dragon

En House of the dragon, la serie que narra la historia de la familia Targaryen 200 años antes de los eventos de Game of Thrones, Bobby logró acaparar la atención de los espectadores tras aparecer como un perro de aspecto sucio y desaliñado que acompaña a Cheese (Queso), un cazador que fue contratado por Daemon Targaryen para quitarle la vida a su sobrino Aemon.

La actuación de Bobby ha sido muy comentada en redes sociales por los seguidores de la serie. Sin embargo, una escena en particular generó controversia.

Durante una secuencia, otro personaje le propina una patada al perro, una acción que desde la pantalla pareció extremadamente real. La reacción en redes fue inmediata, con muchos espectadores expresando su preocupación por el bienestar del animal.

Para aclarar la situación, el actor Mark Stobbart, encargado de interpretar a Cheese en la serie, tuvo que pronunciarse a traves de su cuenta de Instagram para llamar a la calma.

"Vamos a relajarnos con el perro. Somos mejores amigos. No se lanzaron caninos con ira. Ratas, por otro lado…", dijo el intérpret tras compartir una fotografía en la que aparece sosteniendo al can.

¡ALERTA DE SPOILER!

Tras este malentendido, Bobby volvió a aparecer en el segundo capítulo de la serie, emitido el 23 de junio. En este episodio, el personaje de Cheese es colgado por el rey Aegon junto al resto de los cazadores de ratas. La escena final muestra al perro mirando fijamente a quien fue su compañero de aventuras.

