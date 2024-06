'House of the Dragon': ¿quiénes son los nuevos personajes de la segunda temporada?

House of the Dragon, la serie precuela de la icónica Games of Thrones, estrenó su segunda temporada en Max el último domingo 16 de junio. Situándose 200 años antes del exitoso programa de drama y fantasía, La casa del dragón lanzó el primer capítulo titulado 'Hijo por hijo', iniciando la preparación de una guerra civil entre las familias Targaryen y Hightower.

Luego de la muerte del rey Viserys Targaryen en el final de la primera temporada, se evidenció una grieta inevitable en la dinastía dragón dando pie a una lucha para obtener el Trono de Hierro.

Es así como la familia de la reina Rhaenyra (Emma D'Arcy) y su tío esposo, el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), enfrentarán a Alicent (Olivia Cooke) y sus hijos, siendo uno de ellos el príncipe Aegon Targayen (Tom Glynn-Carney), quien heredó el trono dando pie a la Danza de los Dragones.

Además de los mencionados, otros rostros conocidos de la primera temporada son los actores Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. Sin embargo, la segunda temporada también cuenta con nuevos personajes y actores que conoceremos a continuación.

Matt Smith vuelve a interpretar a Daemon Targaryen, esposo de la reina Rhaenyra. | Fuente: HBO

1. Abubakar Salim es Alyn de Hull

El actor británico Abubakar Salim interpreta al humilde constructor Alyn de Hull. El personaje es conocido por ser el constructor de barcos de Driftmark. En un comienzo, parecer ser alguien muy secundario, pero luego tomará importancia por el interés de Lord Corlys Velaryon hacia él.

Abubakar Salim interpreta a Alyn de Hull en 'House of the Dragon 2'. | Fuente: HBO

2. Gayle Rankin como Alys Rivers

La actriz escocesa Gayle Rankin interpreta a Alys Rivers, una nodriza enigmática con un pasado oscuro. En realidad, Alys es una poderosa bruja en la historia de Westeros.



Gayle Rankin como Alys Rivers en 'House of the Dragon 2'. | Fuente: HBO

3. Tom Taylor actúa de Cregan Stark

Otro de los actores que se une a House of the Dragon es Tom Taylor. El actor británico de 22 años encarna a Cregan Stark, el joven Lord de Winterfell. En la temporada anterior, Jace, hijo de Rhaenyra, viajó a buscar apoyo a los Stark por lo que ahora se verá dicha alianza.

Tom Taylor actúa de Cregan Stark en la segunda temporada de 'House of the Dragon 2'. | Fuente: HBO

4. Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower

Por otro lado, Freddie Fox se une al elenco de House of the Dragon como Ser Gwayne Hightower, el hijo menor de Otto Hightower y hermano de la reina Alicent. Sin bien apareció en la primera temporada, en esta segunda parte tomará un rol más protagónico.

Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower en 'House of the Dragon 2'. | Fuente: HBO

5. Simon Russell Beale hará de Ser Simon Strong

Simon Russell Beale encarnará a Ser Simon Strong, un soldado encargado de defender el castillo en ruinas de Harrenhal. El personaje del actor británico tendrá un rol fundamental luego de la Casa Strong se debilitará en la primera temporada.



Simon Russell Beale hará de Ser Simon Strong en 'House of the Dragon 2'. | Fuente: HBO

6. Clinton Liberty como Addam de Hull

Otra aparición importante es la del actor Clinton Liberty como Addam de Hull, el hermano de Alyn. El personaje pertenece a la clase trabajadora en medio del conflicto de las familias.

Clinton Liberty aparece como Addam de Hull en 'House of the Dragon 2'. | Fuente: HBO

7. Kieran Bew hará el papel de Hugh Hammer

Kieran Bew interpreta a Hugh, un humilde herrero del Desembarco del Rey. Su papel no parece tener tanta importancia al comienzo. Sin embargo, se espera que haga más apariciones.

Kieran Bew hará el papel de Hugh Hammer en 'House of the Dragon 2'. | Fuente: HBO

