Murió Ian Gelder, actor británico de 'Game of Thrones', a los 74 años

Ian Gelder, actor británico recordado por interpretar a Kevan Lannister en la icónica serie fantástica de HBO Game of Thrones, falleció el último lunes 6 de mayo, según confirmó su esposo, Ben Daniels, en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En ese sentido, se conoció que el actor Ian Gelder murió luego de presentar complicaciones por un cáncer de vías biliares, enfermedad que lo llevó a su deceso a los 74 años.

"Con una enorme tristeza y un gran corazón roto en un millón de pedazos, dejo esta publicación para anunciar el fallecimiento de mi querido esposo y compañero de vida, Ian Gelder", inició Daniels con un sentido post en su cuenta de Instagram este martes.

Seguidamente, detalló que Ian Gelder fue diagnosticado con cáncer de conducto biliar en diciembre del año pasado por lo que tuvo que quedarse en casa con él para cuidarlo. No obstante, expresó su sorpresa de que la mencionada enfermedad acabe con la vida de su pareja.

“Ian fue diagnosticado con cáncer de conducto biliar en diciembre y ayer falleció a las 13 horas. Había dejado todo el trabajo para ser su cuidador, pero ninguno de nosotros tenía idea de que todo sería tan rápido”, añadió.

Ian Gelder falleció por complicaciones de un cáncer de vías biliares, confirmó su socio Ben Daniels.Fuente: HBO

Ian Gelder interpretó a Kevan Lannister en 'Game of Thrones'

Ian Gelder interpretó a Kevan Lannister, el hermano menor de Lord Tywin Lannister durante 12 episodios de la serie Game of Thrones.

El actor también participó en otras series de televisión como Doctor Who, Snatch, Fifteen-Love, Casualty, Father Brown, The Bill, Edward the King, I Thought You'd Gone, entre otras.

"Era un actor maravilloso y todos los que trabajaron con él quedaron conmovidos por su corazón y su luz. Sinceramente, no sé qué haré sin él a mi lado (…) Él hizo frente a su terrible enfermedad con tanta valentía, sin autocompasión. Fue extraordinario y lo extrañaremos mucho", sostuvo Daniels.

Darren Kent, actor de 'Game of Thrones', murió a los 36 años

En agosto del año pasado, Darren Kent, conocido por su participación en Game of Thrones, murió a los 36 años. El actor interpretó a un cabrero en la bahía de los esclavos en la famosa serie de HBO.

Por medio de las redes sociales, su agencia emitió un comunicado lamentando la noticia: “Con profunda tristeza tenemos que decirles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció pacíficamente el viernes. Sus padres y su mejor amigo estaban a su lado. Nuestros pensamientos y amor están con su familia en este momento difícil”, explicó Carey Dodd Associates.

De acuerdo con Daily Mail, el actor fue padrino de la asociación Equal People Performing Arts, organización que se dedica a que las personas con alguna discapacidad puedan formarse en las actividades escénicas. Darren Kent también estuvo en producciones exitosas como EastSanders o Blancanieves y el Cazador.

