Huey Dunbar cierra la puerta al regreso de DLG y revela el motivo: "Yo estoy siguiendo el consejo de Sergio George"

Huey Dunbar, recordado por su potente voz al frente de la agrupación DLG (Dark Latin Groove), regresó al Perú para ofrecer una serie de presentaciones y promocionar su nueva propuesta como solista. En una reciente entrevista radial, el cantante reveló por qué no existe la posibilidad de un reencuentro con la agrupación que revolucionó la música latina durante la década de los noventa.

Como se sabe, DLG fue creado por el reconocido productor Sergio George, quien apostó por una fusión de salsa con géneros como reggae, hip hop y R&B para ser lanzado al marcado. Gracias a esta innovación musical, temas como La quiero a morir, Juliana y No morirá se convirtieron en éxitos rotundos, posicionando al grupo en los primeros lugares de las listas latinas.

La agrupación original, conformada Huey Dunbar, James "Da' Barba" y Wilfredo "Fragancia", se separó oficialmente en el año 2000, tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio Gotcha!. Sin embargo, para los fans que sueñan con una reunión de sus integrantes, eso está muy lejos de suceder.

¿Por qué no se ha concretado el reencuentro de DLG?

Dunbar recordó que Sergio George, mentor del proyecto, fue quien les advirtió desde un inicio que el grupo no sería para siempre y que cada integrante debía construir su propio camino artístico.

"Yo pienso que no hay manera de que cada uno de nosotros pueda entregar nuevamente toda esa energía que vivimos en ese tiempo. Es imposible. Es mejor dejar esa energía encapsulada en esa etapa. Yo aprendí de Sergio cuando nos dijo que ese grupo no era para siempre. Él nos decía a cada uno: 'Tienen que salir de acá y construir su propio futuro. Ustedes no van a estar en este grupo por el resto de sus vidas'", expresó Dunbar en Radio Panamericana.

De hecho, el cantante nunca imaginó formar parte de un grupo ni cantar en español, considerando que nació en Nueva York. Sin embargo, sus raíces puertorriqueñas y sus ganas de crecer profesionalmente lo impulsaron a aceptar el reto.

"Yo estoy siguiendo el consejo [de Sergio George]; aprendí a creer en lo que él decía. Ahora soy solista y siempre me había enfocado en eso. Jamás imaginé que iba a ser parte de un grupo y cantar en español, pero Dios quería que hiciera eso. Ahora estoy enfocado en mi camino como solista; sin embargo, DLG fue como una universidad para mí, agregó.

Huey Dunbar anuncia el lanzamiento de nueva música

Actualmente, Huey Dunbar se encuentra completamente enfocado en su carrera como solista, la cual consolidó con temas como Te amaré, lanzado en 2010.

"Fue una de las canciones más importantes de mi carrera, porque representó una nueva etapa. Estaba preocupado, como cualquier artista, por mostrar algo nuevo, crecer y ofrecerle eso al público", relató sobre aquel proyecto trabajado junto al compositor Jorge Luis Piloto y el productor Randy Barlow.

Dunbar también adelantó que está trabajando en un nuevo álbum con fusiones tropicales, el cual aún no tiene fecha de lanzamiento. "Estoy utilizando todo lo que aprendí", concluyó.