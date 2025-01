Hulk enfrenta críticas por su matrimonio con la sobrina de su exesposa: la nueva relación desató un drama familiar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actual jugador de Atlético Mineiro, Givanildo Vieira de Souza, más conocido en el ambiente futbolístico como Hulk, generó revuelo al contraer matrimonio religioso con Camila Angelo, sobrina de Iran Souza, exesposa. El enlace que se llevó a cabo el viernes 3 de enero y que se realizó en Campina Grande, contó con la presencia de familiares y amigos cercanos.

El deportista de 38 años estuvo casado con Iran Angelo durante 12 años y tuvieron tres hijos. Se separaron en 2019 y, un año después, Hulk anunció su romance con Camila, con quien se casó en 2020, hecho que desató un drama familiar.

A través de las redes sociales, Rayssa, hermana de Iran, comentó que es un proceso difícil de aceptar. "Hasta dónde puede llegar la traición cuando proviene de las personas que menos esperamos. Si mi madre viviera, estoy segura de que no sería capaz de soportar tal monstruosidad".

"Ver a una nieta (Camila Angelo), que creció bajo su techo, traicionar a su propia familia de una manera tan cruel sería un golpe imposible de superar. Exactamente hoy, hace siete años, estábamos de luto por la muerte de mi madre, y hoy ocurrió un espectáculo macabro que me hizo comprender que ella realmente no podría estar aquí, porque no podría resistirse a tanta vergüenza", agregó Rayssa, a quien la comparó con Judas.

"Es triste darse cuenta de que Judas no solo aparece en las historias antiguas, a veces duerme bajo el mismo techo, come en la misma mesa y, en el momento justo, se apuñala por la espalda. Querer lo que es de otro, querer vivir la vida de alguien que confió en ti, es reflejo de un corazón vacío, incapaz de crear su propia felicidad":

Por otro lado, Iran Souza, tía de Camila, lamentó la situación: "Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí", dijo para el medio portugués Record.

La historia de amor de Hulk y Camila Angelo

Camila Angelo era la sobrina "preferida" de Iran Angelo, exesposa de Hulk. Mientras el futbolista se encontraba jugando para el club chino Shanghai Port. Después de que su relación prosperara, se casaron en 2020 y fruto de su amor nacieron dos niñas: Zaya y Aisha

Sin embargo, esto puso en un lugar incómodo al deportista ya que tuvo tres hijos con Iran Angelo (Ian, Tiago y Alice) y, tras siete meses de haber roto su matrimonio con ella, conquistó a Camila.

"Le di todo a esta chica desde que vino al mundo (en referencia a Camila). Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto... todo", dijo Iran para el medio UOL.

Debido a las críticas que recibió, Hulk decidió hacer formal su relación con Camila a través de su representante: "Hulk llamó a los padres y al hermano de Camila y les dijo la verdad. Fue el propio Hulk quien hizo pública la información porque no tenía que esconderse. Su posición es transparente y quiere evitar mentiras y comentarios malicioso".

