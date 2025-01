Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Armie Hammer protagonizará The Dark Knight, la nueva película del director Uwe Boll. Según informó Variety, el actor de populares filmes como El llanero solitario y Llámame por tu nombre estará en el papel principal del próximo proyecto de Boll, quien ganó tres veces los Premios Razzie a “peor director” en la industria.

En ese sentido, el portal estadounidense informó que Armie Hammer interpretará a un inédito personaje que luchará contra el crimen. Del mismo modo, reveló que el rodaje de la película iniciará en Croacia el próximo 27 de enero.

¿De qué trata The Dark Knight, el nuevo proyecto de Uwe Boll?

The Dark Knight es una próxima película de drama criminal basada en un guion original escrito por Uwe Boll y donde Armie Hammer es un personaje que empieza a hacer justicia cazando a los más malvados criminales.

“Armie Hammer interpreta a Sanders, quien toma la justicia por su mano y se propone cazar criminales. Mientras su cruzada lo transforma en una sensación de las redes sociales y un héroe a los ojos del público, el jefe de policía local lo ve como una amenaza para la sociedad y se propone acabar con él”, se lee en la descripción de Variety.

Cabe mencionar que The Dark Knight es una producción de Uwe Boll con Roesch como productor ejecutivo. Mathias Neuman será el encargado de la fotografía, mientras que Boris Velican y Ethan Maniquis serán el productor de línea y editor, respectivamente.

Armie Hammer protagonizó El Llanero Solitario junto a Johnny Depp. | Fuente: Disney Pictures

¿Qué dijo Uwe Boll sobre su nueva película?

Uwe Boll resaltó que su nuevo largometraje The Dark Knight cuenta con una historia actual. "Estoy emocionado de darle vida con este excelente elenco", declaró el cineasta a Variety luego de estrenar su película First Shif y anunciar, otra historia sobre crisis migratoria, con Run.

Por su parte, el productor ejecutivo Michael Roesch aclaró que, si bien el título de la película es igual al histórico filme de Christopher Nolan, este confirmó que la trama es diferente. "Nuestra película es muy diferente de la película de Chris Nolan, por lo que no hay peligro de confusión", sostuvo.

De igual manera, el ejecutivo ratificó a Armie Hammer en el papel principal y reveló que pronto darán a conocer a los otros actores del elenco. "Contaremos con un guion sobresaliente, estamos entusiasmados de aprovechar la gran respuesta que obtuvimos con First Shift y Run, y pronto tendremos otra película fuerte", señaló.

Cabe mencionar que The Dark Knight es la película 37 de la carrera de Uwe Boll. Entre las películas más conocidas del cineasta aparecen: In the Name of the King, Postal, Rampage, Attack on Darfur y Assault on Wall Street.

Uwe Boll ganó tres veces los Premios Razzie para la categoría de "peor director" en la industria. | Fuente: Instagram (uwe_boll_films)

Armie Hammer regresó a la actuación tras denuncias por canibalismo

Luego de tres años, Armie Hammer regresó a la actuación. El actor nominado al Globo de Oro con Llámame por tu nombre anunció el rodaje de su próximo protagónico en el western Frontier Crucible. Esto, luego de que fuera denunciado por varias mujeres por los presuntos delitos de agresión sexual y canibalismo.

Fue a través de sus redes sociales, que Hammer compartió tres imágenes que marcan su vuelta a la actuación. "De vuelta en la silla", escribió en Instagram, acompañado de fotos en las que se le ve sentado, mirando al horizonte con jeans azules, una camiseta negra y un sombrero de vaquero. En otra imagen, se observa el guion de la película, dirigida por Travis Mills (Bastard's Crossing).

Según informó Deadline, la filmación comenzó en noviembre, con locaciones en Monument Valley y Prescott, Arizona. El elenco incluye a actores como: Thomas Jane (The Predator), Myles Clohessy (The Pendragon Cycle), Eli Brown (Run Hide Fight), Eddie Spears (Yellowstone) y Zane Holtz (Hunter Killer), así como al cantautor Jonah Kagen y a la debutante australiana Mary Stickley.



Armie Hammer fue nominado al Globo de Oro por su actuación de Oliver en Llámame por tu nombre. | Fuente: RT Features

¿Qué dijo Armie Hammer sobre las acusaciones de canibalismo?

En una entrevista en junio, Armie Hammer enfrentó las acusaciones de canibalismo con incredulidad. “La gente me llamaba caníbal y todos les creían. Decían: ‘Sí, ese tipo se comía a la gente’. Pero ¿qué? ¿De qué están hablando? ¿Saben lo que hay que hacer para ser un caníbal? ¡Tienes que comerte a la gente! ¿Pero cómo voy a ser un caníbal? Era todo muy raro”, comentó.

A principios de 2021, una mujer con la que había mantenido relaciones acusó al actor de 37 años de enviarle mensajes en los que afirmaba ser “100 % caníbal”. “Quiero comerte”, continuaba. “Maldición, asusta admitirlo. Nunca lo he admitido antes. He cortado el corazón de un animal vivo y me lo he comido mientras aún estaba caliente”.

Hammer reflexionó sobre esas acusaciones, admitiendo que al principio sintió resentimiento, pero ahora lo ve con humor. “Hubo cosas que la gente dijo sobre mí que eran muy estrafalarias (…) como que era un caníbal. Ahora soy capaz de mirarlo con distancia y perspectiva y decir: es divertidísimo”.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis