Ibai Llanos anuncia su llegada a Perú: "Por fin voy a probar el pan con chicharrón"

El popular creador de contenido anunció que llegará al país en noviembre como parte de su recorrido por Latinoamérica. Prometió probar el pan con chicharrón y visitar Machu Picchu.

“¿Cómo no voy a ir al Perú? Un sitio al que no podía faltar en mi viaje por Latinoamérica, evidentemente”, anunció Ibai Llanos este lunes en sus redes sociales. El streamer español confirmó así su visita al país, un mes después del triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de los Desayunos que él mismo organizó.

En un video publicado en su canal, Ibai agradeció el cariño de sus seguidores peruanos y destacó el entusiasmo que despertó la competencia gastronómica. “El mes que viene estaré en Perú, un lugar del que he recibido muchísimo apoyo estos últimos meses, evidentemente en parte por el Mundial de Desayunos y por el pan con chicharrón”, comentó.

El creador de contenido también pidió recomendaciones a sus fans locales: “Por eso quería preguntarles, cuando me coma el primer pan con chicharrón de mi vida, ¿a dónde debería ir?”.

Mientras espera las sugerencias, Ibai adelantó que planea recorrer Machu Picchu y las Líneas de Nazca, además de visitar Lima y Arequipa. Consciente del prestigio de la gastronomía peruana, aseguró que aprovechará su paso por el país para conocer Maido y Central, dos restaurantes reconocidos entre los mejores del mundo.

“Peruanos y peruanas, nos vemos el mes que viene. Era un viaje que ya tenía previsto y, encima, con todo lo que ha pasado con el Mundial de Desayunos, creo que puede ser una locura. El pan con chicharrón lo probaré en Perú, por fin”, concluyó el streamer.

Perú campeón del Mundial de los Desayunos

El pan con chicharrón se coronó campeón del Mundial de los Desayunos, imponiéndose a la arepa reina pepiada de Venezuela. El certamen, ideado por el streamer español Ibai Llanos, generó un fuerte eco mediático en América y España, en una final reñida que terminó a favor del tradicional desayuno dominguero.

La competencia, lanzada el 18 de agosto, reunió a 16 países con platos típicos seleccionados por el propio Ibai, quien se guió por su experiencia gastronómica. La dinámica —una serie de votaciones abiertas en redes sociales— despertó la atención de medios, personajes públicos e incluso autoridades gubernamentales.