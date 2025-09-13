Últimas Noticias
¡Perú, más clave que nunca!: el pan con chicharrón es el campeón del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

El pan con chicharrón de Perú es el campeón del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos
El pan con chicharrón de Perú es el campeón del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos | Fuente: Instagram: Ibai Llanos
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Perú sigue siendo clave. Nuestra gastronomía obtuvo un nuevo reconocimiento tras consagrarse campeona con el pan con chicharrón, que se impuso en una reñida final a la arepa venezolana en el Mundial de Desayunos de Ibai.

El Mundial de Desayunos llegó a su final con el anuncio en directo del resultado de la votación entre el pan con chicharrón de Perú y la arepa reina pepiada de Venezuela.

La competencia gastronómica, lanzada el 18 de agosto por el streamer español Ibai Llanos, generó gran repercusión en los países participantes, despertando el interés de medios de comunicación, personajes públicos e incluso autoridades gubernamentales.

La dinámica reunió a 16 países, cada uno representado por un platillo típico seleccionado por el propio Ibai, quien tomó en cuenta la tradición y su experiencia gastronómica.

En el caso peruano, el elegido fue el pan con chicharrón, acompañado de tamal y café pasado, un clásico dominical en muchas familias.

¿Quién ganó la final del Mundial de desayuno?

El sábado 13 de septiembre al mediodía (hora Perú), Ibai Llanos anunció los resultados del duelo de infarto a través de sus redes sociales dando como ganador al pan con chicharrón de Perú, superando así a la arepa reina pepiada de Venezuela. Los resultados fueron muy ajustados:

Perú – Pan con chicharrón

Instagram: 50% de los votos, equivalente a 4,9 millones
TikTok: 6,5 millones de votos
YouTube: 1,4 millones de votos

Venezuela – Arepa reina pepiada

Instagram: 50% de votos, equivalente a 4.9 millones
TikTok: 6,4 millones de votos
YouTube: 1,3 millones de votos

Total de votos

Perú: 12.8  millones de votos

Venezuela: 12.6 millones de votos

Perú vs. Venezuela en la final

La votación final empezó el lunes 8 de septiembre. Perú llegó hasta aquí tras vencer a México (octavos), Ecuador (cuartos) y Chile (semifinal). Su rival fue Venezuela, que eliminó a República DominicanaColombia y Bolivia en su camino a la gran final.

El desayuno peruano destaca por la combinación de pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla

Por su parte, la arepa reina pepiada de Venezuela es servida con huevo frito, otra arepa rellena de carne mechada y acompañada de Maltín.

¿Qué países participaron en el Mundial de los desayunos de Ibai?

En esta edición participaron 16 países:

  • Argentina (medialunas)
  • Bolivia (salteñas)
  • Chile (marraqueta con palta)
  • Colombia (arepas)
  • Costa Rica (gallo pinto)
  • Ecuador (bolón de verde)
  • España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)
  • Estados Unidos (pancakes)
  • Perú (pan con chicharrón)
  • Reino Unido (English breakfast)
  • República Dominicana (mangú con tres golpes)
  • Venezuela (arepas reinas)
  • Japón (salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki)
  • Francia (croissant)
  • México (chilaquiles)
  • Guatemala (desayuno chapín)

¿Quiénes se enfrentaron en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Octavos de final 

  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • España vs. Francia
  • Argentina vs. Reino Unido
  • Guatemala vs. Ecuador
  • Venezuela vs. República Dominicana
  • Japón vs. Chile
  • Estados Unidos vs. Bolivia

Cuartos de final

  • Perú vs. Ecuador
  • Chile vs. España
  • Venezuela vs. Colombia
  • Bolivia vs. Argentina

Semifinal

  • Perú vs. Chile
  • Venezuela vs. Bolivia

Final

  • Perú vs. Venezuela

Ganador

  • Perú

