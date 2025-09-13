¡Perú, más clave que nunca!: el pan con chicharrón es el campeón del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Mundial de Desayunos llegó a su final con el anuncio en directo del resultado de la votación entre el pan con chicharrón de Perú y la arepa reina pepiada de Venezuela.

La competencia gastronómica, lanzada el 18 de agosto por el streamer español Ibai Llanos, generó gran repercusión en los países participantes, despertando el interés de medios de comunicación, personajes públicos e incluso autoridades gubernamentales.

La dinámica reunió a 16 países, cada uno representado por un platillo típico seleccionado por el propio Ibai, quien tomó en cuenta la tradición y su experiencia gastronómica.

En el caso peruano, el elegido fue el pan con chicharrón, acompañado de tamal y café pasado, un clásico dominical en muchas familias.

¿Quién ganó la final del Mundial de desayuno?

El sábado 13 de septiembre al mediodía (hora Perú), Ibai Llanos anunció los resultados del duelo de infarto a través de sus redes sociales dando como ganador al pan con chicharrón de Perú, superando así a la arepa reina pepiada de Venezuela. Los resultados fueron muy ajustados:

Perú – Pan con chicharrón

Instagram: 50% de los votos, equivalente a 4,9 millones

TikTok: 6,5 millones de votos

YouTube: 1,4 millones de votos

Venezuela – Arepa reina pepiada

Instagram: 50% de votos, equivalente a 4.9 millones

TikTok: 6,4 millones de votos

YouTube: 1,3 millones de votos

Total de votos

Perú: 12.8 millones de votos

Venezuela: 12.6 millones de votos

Perú vs. Venezuela en la final

La votación final empezó el lunes 8 de septiembre. Perú llegó hasta aquí tras vencer a México (octavos), Ecuador (cuartos) y Chile (semifinal). Su rival fue Venezuela, que eliminó a República Dominicana, Colombia y Bolivia en su camino a la gran final.

El desayuno peruano destaca por la combinación de pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla.

Por su parte, la arepa reina pepiada de Venezuela es servida con huevo frito, otra arepa rellena de carne mechada y acompañada de Maltín.

¿Qué países participaron en el Mundial de los desayunos de Ibai?

En esta edición participaron 16 países:

Argentina (medialunas)

Bolivia (salteñas)

Chile (marraqueta con palta)

Colombia (arepas)

Costa Rica (gallo pinto)

Ecuador (bolón de verde)

España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)

Estados Unidos (pancakes)

Perú (pan con chicharrón)

Reino Unido (English breakfast)

República Dominicana (mangú con tres golpes)

Venezuela (arepas reinas)

Japón (salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki)

Francia (croissant)

México (chilaquiles)

Guatemala (desayuno chapín)

¿Quiénes se enfrentaron en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Octavos de final

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Argentina vs. Reino Unido

Guatemala vs. Ecuador

Venezuela vs. República Dominicana

Japón vs. Chile

Estados Unidos vs. Bolivia

Cuartos de final

Perú vs. Ecuador

Chile vs. España

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Argentina

Semifinal

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Bolivia

Final

Perú vs. Venezuela

Ganador

Perú