Vendrá al Perú: Ibai Llanos entregará "sartén dorada" como premio por el Mundial de Desayunos

Ibai Llanos anuncia que vendrá al Perú para entregar "sartén dorada" como premio por el Mundial de Desayunos. | Fuente: Instagram (ibaillanos)

Ibai Llanos vendrá al Perú. El streamer español anunció la entrega “personalmente” de una sartén dorada como premio del Mundial de los Desayunos tras la victoria del pan con chicharrón con 12,8 millones de votos ante la arepa reina pepiada.

Por medio de un reciente video en sus redes sociales. el creador de contenido se dirigió a todos sus seguidores peruanos destacando el evento viral de las últimas semanas.

“Bueno, como saben, Perú ganó el Mundial de Desayunos. Ha sido una actuación increíble y el premio era este: una sartén de oro. Esta sartén dorada. Esta sartén de cutre. Sí, pero ha quedado guapo, ósea, al final yo creo que al final tiene el valor de todo lo que ha pasado durante todo este mes y el valor de todos los que han participado en el Mundial”, expresó Ibai mostrando el premio.

Seguidamente, la celebridad española mencionó su intención de viajar al Perú para hacer entregar “personalmente” del premio preguntando a sus seguidores dónde debería llevarlo y a quien debería dárselo.

“Me haría mucha ilusión que este premio llegase a Perú. Así que díganme ¿dónde debería estar la sartén de oro? ¿Dónde debería colocarla? ¿Dónde debería ponerla? ¿A quién se la debería dar? Porque yo me comprometo personalmente a volar a Perú para colocarlo o dárselo a quien ustedes me digan. Los leo”, concluyó.

El pan con chicharrón peruano, ícono del desayuno criollo con camote frito y sarsa criolla.Fuente: Andina

Perú se consagró campeón del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

Perú se convirtió en el ganador del Mundial de Desayunos promovido por el influencer español Ibai Llanos. Con 12,8 millones de votos, el pan con chicharrón se impuso a la arepa reina venezolana (12.6 millones de votos) consagrándose como uno de los platillos más emblemáticos en nuestro país.

Fue el último sábado 13 de septiembre al mediodía (hora Perú), que Ibai anunció los resultados del duelo de infarto a través de sus redes sociales dando como ganador al pan con chicharrón de Perú, superando por poco a la arepa reina pepiada de Venezuela.

Los resultados fueron los siguientes:

Perú – Pan con chicharrón

Instagram: 50% de los votos, equivalente a 4,9 millones.

TikTok: 6,5 millones de votos.

YouTube: 1,4 millones de votos.

Instagram: 50% de votos, equivalente a 4.9 millones.

TikTok: 6,4 millones de votos.

YouTube: 1,3 millones de votos.

Total de votos

Perú: 12.8 millones de votos.

12.8 millones de votos. Venezuela: 12.6 millones de votos.

¿Qué países participaron en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Argentina (medialunas)

Bolivia (salteñas)

Chile (marraqueta con palta)

Colombia (arepas)

Costa Rica (gallo pinto)

Ecuador (bolón de verde)

España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)

Estados Unidos (pancakes)

Perú (pan con chicharrón)

Reino Unido (English breakfast)

República Dominicana (mangú con tres golpes)

Venezuela (arepas reinas)

Japón (salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki)

Francia (croissant)

México (chilaquiles)

Guatemala (desayuno chapín)

Ibai sobre apoyo al pan con chicharrón: “Locura máxima en Perú”

Días atrás, Ibai se mostró sorprendido ante el inesperado apoyo que tuvo el pan con chicharrón en ‘likes’ y comentarios en sus redes sociales destacando el plato como uno de los favoritos para llevarse el ‘Mundial de los desayunos’.

“Lo segundo, los peruanos están mal de la cabeza. Los chilaquiles estén bien, o estén mal, los peruanos están mal de la cabeza”, exclamó el streamer mostrando las capturas de los mensajes en favor del platillo peruano.

En ese sentido, Ibai mencionó la gran difusión que tuvo su 'Mundial de los desayunos' en el Perú tanto en televisión, radio, internet, redes sociales y demás plataformas.

“Esto no para de hablarse en Perú. Ha salido en la televisión y tiene más de un millón y medio de likes. Esos chilaquiles me los hace el mejor cocinero de México y a los peruanos les daba igual, pero locura máxima en Perú. Perú, locura”, concluyó.