"Como si fuera un Mundial de Fútbol": Ibai Llanos se une a la fiebre por el pan con chicharrón en Perú

Tras varias semanas de competencia, el streamer español Ibai Llanos anunció este sábado que el tradicional pan con chicharrón peruano se coronó como el Mejor Desayuno del Mundo, luego de vencer en la gran final a la arepa reina venezolana en el denominado Mundial de los Desayunos.

Fiel a su estilo, Llanos dedicó un nuevo video al Perú, cumpliendo la promesa que había hecho a sus seguidores. "La gente en la calle siguió minuto a minuto, viendo mi video y celebrándolo como si fuera un Mundial de Fútbol", comentó el creador de contenido en una reciente publicación titulada: “Lo de Perú pasará a la historia”.

"Los peruanos fueron con todo"

El streamer confesó sentirse sorprendido por la magnitud del fenómeno: "La noticia salió en la televisión de Perú... Yo os lo digo en serio, desde hace días creo que estoy soñando", señaló.

La final registró más de 25 millones de votos en total: 12.8 millones a favor del pan con chicharrón frente a 12.6 millones de la arepa. Ibai explicó que la cifra se alcanzó gracias a iniciativas masivas, como anuncios en la vía pública, "como si fuera la nueva película de Brad Pitt".

"Lo de los peruanos es una locura. Fueron con todo. Incluso hubo un bar que hizo el combo de Ibai, que incluía pan con chicharrón. ¿Pero qué es esto? ¿Tengo un menú de comida en Perú?", bromeó.

“Una noticia importante para el país”

Ibai también destacó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se sumó a la victoria del pan con chicharrón: "La presidenta dio la noticia como si se tratase de algo importante para el país. Lo anunció como si fuera una medalla olímpica".

Más allá de las bromas, Ibai aseguró que la reacción del público peruano lo emocionó: "Me ha hecho muy feliz ver cómo, en una época en la que en Internet hay tanta gente enfadada, molesta o discutiendo, aún hay quienes disfrutan, se enorgullecen de su país, de su gastronomía y se lo toman con humor".

El video cerró con un mensaje directo para el público peruano: "De verdad, desde aquí, peruanos y peruanas, me habéis hecho muy feliz estas semanas. Lo he pasado muy bien en todas las redes sociales y, de corazón, ha sido increíble".

La prensa internacional también reaccionó

La competencia, lanzada el 18 de agosto, reunió a 16 países con platos típicos seleccionados por el propio Ibai, quien se guió por su experiencia gastronómica. La dinámica —una serie de votaciones abiertas en redes sociales— despertó la atención de medios, personajes públicos e incluso autoridades gubernamentales.

En Sudamérica, la cobertura fue amplia y entusiasta. En Chile, el medio Cooperativa resaltó que "incluso el Gobierno peruano celebró el triunfo", mientras en Argentina, Clarín destacó que la final se definió por apenas 200 mil votos. La edición local de Marca calificó el fenómeno como “una locura” y recordó que la presidenta Boluarte fue una de las primeras en reaccionar.

En Estados Unidos, Telemundo describió la final como “reñida”. En España, el HuffPost señaló que “nunca un video de Ibai Llanos había provocado un revuelo semejante”, especialmente en Perú. Por su parte, El Diario resaltó la movilización de marcas, artistas y políticos, mientras que La Razón calificó el resultado como una “victoria previsible”.

