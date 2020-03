Itatí Cantoral se vuelve tendencia con Soraya Montenegro y su #MalditaLisiadaChallenge. | Fuente: Instagram

A través de su cuenta de TikTok, Itatí Cantoral volvió viral uno de los retos que se ha vuelto tendencia en estos últimos días: El “Maldita Lisiada Challenge”. La actriz comienza gritando, recordando a “Soraya Montenegro” y luego baila una canción.

El clip lo compartió en Instagram donde muchos de sus seguidores se mostraron felices por revivir a su personaje de “María la del Barrio” que la volvió más famosa de lo que ya era, y se animaron a hacer el reto compartiendo el hashtag #MalditaLisiadaChallenge.

Si deseas que la actriz comparta tus vídeos, solo debes decir “¡qué haces besando a la lisiada!” y luego bailar el remix de la canción que hicieron en honor a su personaje 'Soraya Montenegro' con los pasos que ella ha viralizado junto a un grupo de amigas.



Sus fanáticos no tardaron en reaccionar y en hacer sus clips copiando a la actriz quien compartió los mejores TikToks que pudo ver. La canción se llama “Maldita Lisiada (Sparta Remix) y fue lanzada en el 2012 en la plataforma de YouTube.

Tal ha sido la popularidad de las fotos de la actriz mexicana en su personaje de Soraya Montenegro ("María la del barrio") que fue invitada especial para promocionar "Orange Is The New Black", serie de Netflix.

"Fui hasta la cárcel y las latinas, claro, conocían mi trayectoria, pero hasta las americanas (estadounidenses) sabían quién era porque habían visto los memes que hay en inglés", indicó.

PROYECTOS

Aunque el tema le divierte, Itatí Cantoral prefiere enfocarse en sus proyectos actuales como el docudrama "Silvia Pinal, frente a ti", que pronto se estrenará Latinoamérica. Ella afirmó que interpretar a Silvia Pinal la ha dejado "empoderada".

Para lo que queda de año, Cantoral tiene proyectada una obra de teatro musical y estudia la posibilidad de aceptar un papel en una película.