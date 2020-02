Itatí Cantoral será la villana en la secuela de "Minions" y usará la frase: "Maldita lisiada". | Fuente: Composición

La actriz mexicana Itatí Cantoral ha interpretado tanto buenas como de malas de telenovelas, pero la gente la sigue recordando como Soraya Montenegro, la gran villana de "María la del barrio" (1995). Ahora la actriz se prepara para volver a esta faceta, pero ahora en cine y en el doblaje.



"La película de la escuela de Minions será donde voy a ser la villana. Seré la maestra de Gru, la directora de la villanía, si quieren ser una buena villana júntense conmigo, es ahora o nunca", expresó entre risas Itatí Cantoral a los periodistas.



"Minions: the rise of Gru" será la comedia de animación de esta conocidísima saga que narre los orígenes de las maldades del famoso científico.



Ante esta oportunidad, la actriz también dejó ver que podría incluir su famosa frase "Maldita lisiada" en el doblaje al español de la cinta animada.



En el mismo ámbito del cine, pero ahora en una cinta de carne y hueso, la actriz de "Muchachitas" (1991) tiene un proyecto con la directora de "El cometa" (1999), en la que se avecina un drama palpitante.



"Tengo una película con Maryse Sistach donde hago de una mujer que tiene un salón de belleza y le pasa una tragedia, como lo hizo en 'Perfume de violetas' (2001), que nunca vamos a olvidar", explicó.

A pesar de estos proyectos cinematográficos, en los últimos años Itatí Cantoral le ha dado prioridad al teatro y así lo demuestran sus interpretaciones de obras como "Idiota", "Atracción fatal" y la recientemente concluida "Testosterona".



Actualmente la actriz está segura de que quiere seguir desarrollando esta faceta y prepara una nueva obra en la cual compartirá créditos con Alberto Estrella (Guadalajara, 1962), actor con una larga trayectoria en cine y televisión, a quien admira y respeta.



La obra se llama "Sin permiso fuera de casa", está escrita por la mexicana Ximena Escalante y en esta ocasión será el director Enrique Singer.



"Yo quería trabajar con Alberto Estrella ya que hace muchos años que lo conozco y lo admiro mucho pero no se nos hacía. También quería con mucho ahínco que me dirigiera Enrique Singer porque es un director increíble y estos ensayos son clases maravillosas. Vamos a estrenar el 18 de marzo solo 20 funciones y después nos vamos a pasar a un espacio más grande", dijo.



La obra pondrá sobre la mesa las complejidades a las que una madre se enfrenta, como el abandonar a su familia, una coyuntura que no se suele dar en México por la figura tradicional de la madre como cuidadora de la familia.



"Esta escritora te hace pensar, te ayuda a tomar buenas decisiones, a que no lastimes tu vida como mujer, como madre y como esposa. De eso habla la obra, de si es mejor pedir perdón que pedir permiso. Se habla de una relación en la que una mujer es capaz de dejar a su familia y a su esposo por encontrarse a sí misma", concluyó. EFE