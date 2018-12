Nick Jonas y Priyanka Chopra celebraron la llamada "boda del año" en India, que incluyó cinco días de eventos y fuegos artificiales. Las primeras fotos de la ceremonia fueron compartidas por la pareja, en Instagram, con las frases "el día más feliz de mi vida" y "para siempre comienza ahora".

La imagen muestra a la pareja durante su boda cristiana celebrada, el sábado 1 de diciembre, en el palacio de Umaid Bhawan en la ciudad de Jodhpur. La novia lució un vestido del diseñador Ralph Lauren con un velo de casi 23 metros.

El cantante y la actriz estuvieron acompañados por 12 madrinas y padrinos; mientras que Paul Kevin Jonas, padre del músico, ofició el enlace.

Al matrimonio de Nick Jonas y Priyanka Chopra le siguió una fastuosa recepción a la que asistieron 225 invitados entre los que estuvieron los hermanos Jonas ─Frankie, Kevin y Joe─ y la actriz Sophie Turner; así como Siddharth Chopra, el hermano de la artista de Bollywood.

Nick y Priyanka celebraron su primer baile con la canción "The First Time Ever I Saw Your Face" de Roberta Flack.

Al día siguiente, la pareja celebró un matrimonio hindú que llegó después de varios eventos; entre ellos un fastuoso espectáculo de música y danza india llamado "sangeet".

Priyanka Chopra dijo que la colorida actuación, que contó con docenas de artistas en escena, comenzó como una "competencia feroz de canciones y bailes" entre sus familias musicales.

"Cada familia iba contando nuestras historias a través de canciones y bailes, con mucho humor y amor", publicó en Instagram.

Las celebraciones de la boda de Nick Jonas y Priyanka Chopra empezaron con la tradicional ceremonia india "mehndi", en la cual la novia se pintó los brazos y las piernas con tinte henna.

LA VIDA DE LOS NOVIOS

Priyanka Chopra, que ganó el concurso Miss Mundo en el año 2000, pasó de Bollywood a protagonizar la serie "Quantico". También publicó canciones con populares artistas como Pitbull y The Chainsmokers.

Nick Jonas, por su parte, empezó su carrera cuando era niño como líder del grupo de música The Jonas Brothers, junto a sus dos hermanos. En los últimos años, se transformó, dando una imagen más madura y moderna, y empezó a actuar.