Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa aparecen juntos en fotografía en la playa

Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa continúan pasando juntos momentos íntimos en familia luego de que el escritor peruano de 87 años anunciara su retiro de la literatura con su obra 'Le dedico mi silencio'. Fue Álvaro Vargas Llosa, hijo mayor de Mario y Patricia, quien difundió unas fotografías de sus padres disfrutando de la playa y relajándose con el sol.

En una de las instantáneas se ve a Mario Vargas Llosa sentado en una silla de playa usando una camisa corta de rayas color blanco y un reloj clásico de plata en su mano izquierda. El nobel de literatura luce unos lentes de sol y una gorra beich mientras cruza los brazos mirando hacia la orilla del mar.

Mientras tanto Patricia Llosa aparece sentada al lado del novelista usando un pantalón color negro y una blusa turquesa manga cero. Al igual que Mario, Patricia usa unos lentes de sol sonriendo y mirando la cámara.

“El reposo del guerrero”, describe su post Álvaro Vargas Llosa quien luce en otra foto al lado de su papá con un short corto azul marino, una camisa corta de cuello azul, mismo color que su gorra. Si bien se desconoce dónde se tomó la foto, lo cierto es que Mario Vargas Llosa continúa recibiendo el apoyo de Patricia Llosa, a quien le dedicó su última novela.

Mario Vargas Llosa dedicó ‘Le dedico mi silencio’ a Patricia Llosa

‘Le dedico mi silencio’, la última novela de Mario Vargas Llosa tiene una dedicatoria a su exesposa Patricia Llosa, con quien se separó en el 2015 luego de 50 años de matrimonio y con quien tuvo a sus tres hijos: Álvaro, Morgana y Gonzalo.

“A Patricia”, se lee en la dedicatoria del libro. En ese sentido, El País sostuvo que, desde el entorno de Vargas Llosa, precisaron que esto era “un bonito y merecido gesto” a la madre de sus hijos.

Mario y Patricia Llosa están pasando “mucho tiempo juntos”

Cabe mencionar que luego de su ruptura con Isabel Preysler, Mario Vargas Llosa se ha dejado ver en más de una oportunidad junto a Patricia Llosa. Ella incluso lo acompañó durante la ceremonia de ingreso a la Academia Francesa, en febrero pasado.

Al respecto, Álvaro Vargas Llosa comentó que sus padres se encuentran unidos, aunque no confirmó si han retomado su relación sentimental. Ya anteriormente, el hijo mayor del Nobel de Literatura había dicho en una ocasión que Patricia Llosa "es la mujer de la vida" de su padre.

"No me corresponde a mí responder esa pregunta, solo ellos pueden, pero están pasando mucho tiempo juntos, van a pasar mucho tiempo juntos a lo largo del resto del año, pero más allá de eso no soy yo quien puede hablar de eso", dijo Álvaro en entrevista para el programa 'Milagros Leiva, Entrevista' en abril de 2023.