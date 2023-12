"No me dolió nada": Isabel Preysler se sincera sobre su ruptura con Mario Vargas Llosa

Continuando con la promoción de su proyecto Isabel Preysler: mi Navidad, la socialité estuvo en el programa español El Hormiguero para contar detalles de lo que será este docureality que se estrenará en Disney+.

Si bien va a contar los pormenores de su vida familiar, también mencionará su última relación sentimental. Como se recuerda, estuvo con el escritor peruano Mario Vargas Llosa (MVLL) durante ocho años, sin embargo, decidieron separarse.

Pese a que fue una relación larga, Isabel Preysler se mostró firme y aseguró que su última ruptura "no me dolió nada". “Duelen menos las rupturas ahora, la última no me dolió nada, con los años todo duele menos”. Además, confesó que las decisiones que ha tomado en su vida siempre han sido por amor, a pesar de que ha acertado y equivocado varias veces.

Con respecto a volver a enamorarse, ve que no sucederá pronto: "Veo muy difícil volver a enamorarte de alguien en la actualidad, lo veo casi imposible, pero nunca se sabe", aseguró.

¿Qué dijo Vargas Llosa sobre su ruptura?

En una reciente entrevista con el diario El País, Mario Vargas Llosa subrayó su decisión de no hacer más declaraciones sobre el idilio que mantuvo con la hispanofilipina; aunque admitió que la experiencia le pareció "magnifica", no tiene la intención de plasmarla en un libro.

"La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela, eso", sostuvo luego de explicar cómo logró 'escapar' de la "prensa rosa" tras su mediática separación. "Yo no he hecho ninguna (declaración) sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba", comenta.

Vargas Llosa cree que su experiencia romántica no es aprovechable para tal fin; aún si se trata de dos mundos completamente distintos. "Sí, son dos mundos muy distintos, muy separados. Pero bueno, la experiencia se vivió y ya está, vuelvo a estar en mi casa, rodeado de mis libros... no me arrepiento de nada", sentenció Mario Vargas Llosa.

Mario Vargas Llosa y la "romántica velada" que tuvo con Patricia Llosa

Los rumores de reconciliación entre Mario Vargas Llosa y su exmujer, Patricia Llosa, cobran más fuerza. Y es que la expareja, habría tenido una "romántica velada" en Madrid.

Según el programa español Ya es mediodía, Mario y la madre de sus tres hijos, con la que estuvo casado 50 años, cenaron el último martes en un conocido restaurante italiano del centro de la capital española, del que el escritor es asiduo comensal desde hace más de una década.

De acuerdo con el informe, además de Vargas Llosa y Patricia, estaban presentes su hija Morgana y una de sus nietas, lo que demuestra la buena relación que tiene la expareja, como ya lo dijo su hijo Álvaro Vargas Llosa luego de compartir unas imágenes de ambos durante un viaje a Perú el pasado mes de septiembre, cuando Mario todavía era pareja Isabel.

"La pareja disfruto de una romántica e Íntima velada en uno de los restaurantes italianos preferidos del escritor. Recordemos que es la primera vez que la que fuera pareja se deja ver desde la separación del Llosa", indica el reporte.