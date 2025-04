'The Last of Us' estrenó su segunda temporada: fecha de cada capítulo, reparto y todo sobre la serie de Max

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

The Last of Us estrenó su segunda temporada en HBO el último domingo 13 de abril con su capítulo 'Future Days'. La exitosa serie apocalíptica basada en el popular videojuego de PlayStation regresó al streaming con sus personajes Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) en su tormentoso camino a Seattle.

Es así como después de dos años del lanzamiento de la primera entrega, The Last of Us vuelve con su segunda parte que, además, contará con nuevos personajes y un sorprendente reparto con el fin de aumentar la adrenalina en la lucha con los zombis y aumentar las tensiones vividas en la historia.

Anteriormente, los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes adaptaron la secuela del juego, The Last of Us Part II (2020), habían anticipado que la vastedad de la narrativa requeriría más de una temporada para cubrirla adecuadamente, y acaban de hacerlo oficial con la segunda temporada y el anuncio de una tercera próximamente.

Luego de ganar hasta ocho premios Emmy el 2024, la serie The Last of Us regresa con todo. Según reportes internacionales, el estreno de la segunda temporada consiguió 5,3 millones de espectadores, un aumento del 10% respecto al lanzamiento de la primera entrega en enero de 2023. A continuación, revisa todo sobre la segunda temporada de la serie.

La joven actriz Bella Ramsey regresa para la nueva temporada de The Last of Us. | Fuente: Sony Pictures

¿Qué se espera de la segunda temporada de The Last of Us?

The Last of Us se enfocará en la continuación de la primera temporada. Esta nueva parte tendría acciones más impactantes con escenas cada vez más emocionantes siguiendo las etapas del propio videojuego.

Del mismo modo, se perciben que habrá momentos de tensión donde los protagonistas Joel y Ellie demostrarán si de verdad pueden confiar entre ellos para sobrevivir ante la invasión de criaturas similares a los zombis.

¿De qué trata The Last of Us, segunda temporada?

The Last of Us es una serie de televisión estadounidense de drama postapocalíptico creado por Craig Mazin y Neil Druckmann para HBO. El programa se basa en el videojuego de 2013 con un contexto 20 años después de una pandemia causada por una infección fúngica masiva que hace que sus huéspedes se transformen en zombis.

La trama revela las aventuras de Joel, un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente Ellie hacia Seattle en medio de la invasión apocalíptica.

"Han pasado cinco años y Joel y Ellie viven una vida idílica en una ciudad de supervivientes en Wyoming. Sin embargo, un día la tranquilidad del lugar se ve amenazada por un evento violento inesperado", se lee en la sinopsis oficial de la segunda temporada.

La actriz de raíces peruanas Isabela Merced estará en la nueva temporada de The Last of Us. | Fuente: Sony Pictures

¿Quién es quién en The Last of Us, segunda temporada?

Pedro Pascal como Joel Miller.



como Joel Miller. Bella Ramsey como Ellie.



como Ellie. Gabriel Luna como Tommy Miller.



como Tommy Miller. Isabela Merced como Dina.



como Dina. Young Mazino como Jesse.



como Jesse. Kaitlyn Dever como Abby.



como Abby. Robert John Burke como Seth.



como Seth. Tati Gabrielle como Nora.



como Nora. Ariela Barer como Mel.



como Mel. Danny Ramírez como Manny.



como Manny. Noah Lamanna como Kat.



como Kat. Catherine O'Hara como Gail.



como Gail. Jeffrey Wright como Isaac Dixon.



como Isaac Dixon. Joe Pantoliano como Eugene.

¿Dónde ver The Last of Us temporada 2 online?

La segunda temporada de The Last of Us será exclusiva de Max, la plataforma de streaming de HBO. Además, los episodios se emitirán semanalmente en el canal HBO, siguiendo el mismo modelo de estreno que la primera temporada.

Young Mazino interpreta a Jesse en la segunda temporada de The Last of Us. | Fuente: Sony Pictures

¿Cuándo se estrena cada capítulo de The Last of Us, temporada 2?

The Last of Us contará con siete episodios en esta segunda temporada. A continuación, conoce las fechas de cada uno los capítulos de la icónica serie de Max

Episodio 1. Domingo 13 de abril.



Domingo 13 de abril. Episodio 2. Domingo 20 de abril.



Domingo 20 de abril. Episodio 3. Domingo 27 de abril.



Domingo 27 de abril. Episodio 4. Domingo 4 de mayo.



Domingo 4 de mayo. Episodio 5. Domingo 11 de mayo.



Domingo 11 de mayo. Episodio 6. Domingo 18 de mayo.



Domingo 18 de mayo. Episodio 7. Domingo 25 de mayo.

¿A qué hora se estrena The Last of Us en directo en Sudamérica?

Los horarios de estreno de la segunda temporada de The Last of Us en Max se mantendrá en toda Sudamérica desde las 8 p. m. hasta las 10 p. m. Revisa los horarios de todos los países.

Colombia. 8:00 p. m.



8:00 p. m. Ecuador. 8:00 p. m.



8:00 p. m. Venezuela. 9:00 p. m.



9:00 p. m. Chile. 10:00 p. m.



10:00 p. m. Argentina. 10:00 p. m.



10:00 p. m. Perú. 8:00 p. m.



8:00 p. m. Bolivia. 9:00 p. m.



9:00 p. m. Paraguay. 10:00 p. m.



10:00 p. m. Uruguay. 10:00 p. m.

¿A qué hora se estrena The Last of Us en directo en México y EE. UU.?

The Last of Us, segunda temporada, se estrenará en Max en distintos horarios. En México, por ejemplo, la serie se estrenará a las 7.00 p. m. Por otro lado, en Estados Unidos el capítulo estará disponible desde las 8.00 p. m.

La serie The Last of Us estrenó su segunda temporada el último domingo 13 de abril.Fuente: Sony Pictures

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis