"Sería genial cantar en Perú": Isabela Merced lanzará un proyecto musical junto a Tony Succar

Isabela Merced tiene emocionantes noticias para sus seguidores en Perú. La actriz de raíces peruanas reveló que está por lanzar un proyecto musical en colaboración con el reconocido productor y ganador del Grammy, Tony Succar.

“Hemos estado trabajando en esto desde hace cuatro años. Es algo medio secreto, pero sí… vamos a hacer música juntos”, adelantó. El lanzamiento podría darse en junio, coincidiendo con un evento en el que ambos participarán en Perú. “Sería genial cantar en Perú”, comentó.

Actualmente interpreta a Dina en la exitosa serie The Last of Us 2, personaje muy querido por los fanáticos del videojuego original. Aunque en un inicio sintió presión por unirse a un elenco ya consolidado, afirma sentirse en paz y cómoda con su trabajo. “Ya no tengo tanta ansiedad. Me siento feliz y cómoda en este momento de mi carrera. Y que ya esté confirmada la tercera temporada me da paz”, dijo a la revista Cosas.

Cabe resaltar que, en 2020, Tony Succar e Isabela Merced se reunieron en Unity, estudio del productor nacional y compartieron imágenes juntos. En la descripción de la foto, Succar dio a entender que Merced cantó salsa. Hasta el momento no hay más detalles de lo que vienen preparando.

Isabela Merced cantó vals peruano

La actriz que dará vida a Hawkgirl (Chica Halcón) en la esperada película Superman sorprendió a todos sus seguidores en Instagram al subir un video de un minuto y medio donde canta el famoso vals criollo Nada soy del grupo peruano Los Kipus.

"Nada soy. Sin tu cariño, nada soy. Nada soy, si no te tengo, nada soy", comenzó cantando la actriz peruana-estadounidense ante el aplauso de su familia.

En el video publicado, la joven de 22 años entonó con fuerza los coros mientras empezaba a zapatear con sus tacones. "No tiene la dulzura de tus besos. Tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy, sin tu cariño, nada soy", exclamó la estrella hollywoodense agarrando con fuerza el micrófono.

Eso no es todo. Isabela Merced, quien nació en Estados Unidos y de madre peruana, etiquetó a Eva Ayllón, quien también interpreta la legendaria canción de Los Kipus, grupo musical donde cantó entre 1973 y 1975.

Tony Succar celebró sus 15 años de trayectoria

Aún sin haber llegado a los cuarenta, Tony Succar se ha convertido en toda una figura de la música latina. Le bastaron 15 años de trayectoria para hacer realidad el sueño de todo artista y celebrarlo con Sabor, Salsa y Fusión, un espectáculo en el que juntó su gusto por las canciones de Michael Jackson, la música criolla y, como era de esperarse, la salsa.

Con tres fechas agotadas en el Gran Teatro Nacional, incluso antes de su histórica hazaña en los Grammy 2025, el músico y productor peruano ofreció tres históricos conciertos con el apoyo de más de 15 músicos de primer nivel.

Sheila E., la productora y virtuosa percusionista estadounidense, fue una de las artistas más ovacionadas. Su magistral ejecución en el timbal dejó en evidencia la vasta experiencia que adquirió tras compartir escenario con gigantes de la música como Prince, Michael Jackson, Lionel Richie, Ringo Starr, Beyoncé, Carlos Santana y su mentor, Tito Puente.

El talento joven también se llevó los aplausos en el escenario del Gran Teatro Nacional con la participación de los internacionales Jean Rodríguez y Karen Rodríguez, junto a los peruanos Jair Mendoza, Coti Loyola, Gaby Zambrano y Marco Romero. A ellos se sumó un grupo de talentosos bailarines que aportaron energía a los números musicales.