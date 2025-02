Isabela Merced sorprende cantando vals peruano 'Nada soy' y Eva Ayllón responde: "Algún día cantaremos juntas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Isabela Merced sorprendió a sus fans cantando vals peruano 'Nada soy'. | Fuente: Instagram (isabelamerced)

Isabela Merced se siente más peruana que nunca. La actriz que dará vida a Hawkgirl (Chica Halcón) en la esperada película Superman sorprendió a todos sus seguidores en Instagram al subir un video de un minuto y medio donde canta el famoso vals criollo 'Nada soy' del grupo peruano Los Kipus.

"Nada soy. Sin tu cariño, nada soy. Nada soy, si no te tengo, nada soy", comenzó cantando la actriz peruana-estadounidense ante el aplauso de su familia.

En el video publicado el último lunes, Isabela Merced luce una minifalda negra y una blusa del mismo color con un dibujo floreado. La joven de 22 años entonó con fuerza los coros mientras empezaba a zapatear con sus tacones.

"No tiene la dulzura de tus besos. Tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy, sin tu cariño, nada soy", entonó la estrella hollywoodense agarrando con fuerza el micrófono.

Eso no es todo. Isabela Merced, quien nació en Estados Unidos y de madre peruana, etiquetó a Eva Ayllón, quien también interpreta la legendaria canción de Los Kipus, grupo musical donde cantó entre 1973 y 1975.

Ante la publicación, que ya cuenta con casi 100 mil reacciones, Eva Ayllón decidió responder a la mención de Merced. “Muchas gracias, Isabela Merced querida. Algún día cantaremos juntas”. Este comentario de la reconocida cantante criolla recibió la respuesta de la joven actriz: “Eva Ayllón, algún día, mi reina. Sería un sueño”.

"Algún día cantaremos juntas", le dijo Eva Ayllón a Isabela Merced, actriz de raíces peruanas | Fuente: Instagram (evaayllonoficial)

Tony Succar, Tatiana Calmell y más celebridades reaccionan

Isabela Merced generó un gran revuelo en redes sociales con su video interpretando la popular canción peruana Nada soy. La modelo nacional y exMiss Perú, Tatiana Calmell, comentó la publicación. “Qué belleza”, señaló colocando corazones.

Quien también reaccionó fue Tony Succar, reciente ganador del Grammy, colocando unos emoticones mostrando su emoción al verla cantar el tema peruano. Del mismo modo, varios fans pidieron al percusionista tener una colaboración con la actriz. “Estoy de acuerdo, ella es nuestro orgullo”, escribió.

La publicación de Isabella Merced también recibió comentarios de sus compañeros en Hollywood. “Dios, eres la mejor”, escribió la actriz Cailee Spaeny, quien protagonizó la película Alien:Romulus con Merced. La cantante estadounidense Emily Estefan también reaccionó al video: “Helllloooo”, señaló poniendo emoticones de fuegos. La actriz Sydney Sweeney, compañera de Merced en Madame Web, también colocó ‘Me gusta’ al post.

Isabela Merced es una actriz peruana-estadounidense que brilla en Hollywood por sus papeles en Marvel y DC. | Fuente: EFE

¿Quiénes es Isabela Merced?

Isabela Yolanda Moner Pizarro, o Isabela Merced, es una actriz peruana-estadounidense de 22 años que se hizo conocida el 2019 por su protagónico en el live-action Dora y la ciudad perdida, donde encarnó a Dora, la exploradora, conocida personaje infantil de Nickelodeon.

Ahora, Merced se viene ganando un nombre en Hollywood al interpretar a personajes en las industrias de Marvel y DC. El 2023, hizo el papel de Anya Corazón, una joven heroína que eventualmente se transforma en una versión latina de Spider-Woman.

El año pasado, Merced fue protagonista en Alien: Romulus, la épica película de Fede Álvarez que significó el regreso de la icónica saga de ficción espacial.

Semamas atrás, la artista de raíces peruanas apareció como la 'Chica halcón' en el primer avance de Superman, la nueva película de James Gunn para DC Comics. Entre sus más destacados proyectos también figura su papel de Dina en la segunda temporada de la famosa serie de HBO The Last of Us.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis