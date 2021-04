Itatí Cantoral, villana de "María la del barrio", revela cómo nació la popular frase "Maldita lisiada". | Fuente: Captura de YouTube/ Composición

Una de las telenovelas más exitosas de los años 90 fue “María la del barrio”. Si bien fue protagonizado por Thalía y Fernando Colunga, Itatí Cantoral se robó la atención de todos y se convirtió en la villana más querida de la televisión.

Al derrochar talento como ‘Soraya Montenegro’, logró volver una frase muy famosa que la hizo conocida de manera internacional: “Maldita lisiada”. Actuando al lado de Yuliana Peniche (Alicia) y Osvaldo Benavides (Nandito), nació esta icónica línea.

¿Cómo nació la frase “Maldita lisiada”?

En una entrevista con la emisora W Radio, Itatí Cantoral fue invitada y contó que las compañeras de su hija de 12 años reconocen a su madre en la novela “María la del barrio” porque sus mamás también la ven.

Por ese motivo, le preguntaron si la expresión nació de la misma actriz o ya había sido escrita por los guionistas: “Estaba escrito, fui dirigida por Beatriz Sheridan. Yo tenía en aquella época 20 años, entonces era bastante joven, entonces no tenía ese... ni me dejaban tampoco cambiar los textos”, comentó.

Asimismo, Itatí Cantoral aseguró que fue una especie “divina” que se les haya ocurrido a los guionistas: “Fue algo que vino de Dios. Estas como grandes cosas que son inexplicables, que dices, pero ¿cómo?”.

“Si lo hubiera planeado, como he planeado otros éxitos de mi carrera y no se me han dado tal cual. O sea, tú puedes planear muchas cosas y entregar muchas cosas y todo, pero la última palabra que te da ese hit, ese éxito que te distingue de los demás, sí es un halo divino”, aseguró la actriz quien hasta el día de hoy no cree que su personaje de “María la del barrio” siga siendo querido.

