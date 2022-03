José Álvaro Osorio Balvín, conocido artísticamente como J Balvin, es un cantante, compositor y productor discográfico colombiano. | Fuente: Twitter

Tras el estreno de la sesión #49 de Residente junto al productor argentino Bizarrap contra J Balvin, los fanáticos de ambos artistas tuvieron opiniones divididas ya que en esos 9 minutos que dura la ‘tiradera’, el puertorriqueño arremetió contra el colombiano donde le recordó la discusión que tuvieron hace unos meses.

Cabe resaltar que no es la primera vez que un artista se lanza en contra del intérprete de ‘Azul’, también lo hizo Don Omar, Li Saumet de Bomba Estéreo, Yotuel Romero, entre otros. Según lo que reclama René Pérez, nombre verdadero de Residente, es que un verdadero artista no necesita de múltiples autores para hacer una canción ni para alcanzar grandes cifras en streaming por “canciones sin sentido”.

Después de haber estado en la cima del éxito, actualmente, J Balvin no tiene una aparición grata en la industria ni es bien visto por algunos seguidores del reguetón. Aquí te contaremos las polémicas que ha tenido el colombiano por las que el ex Calle 13 le dedicó unas palabras en su sesión.

Polémicas de J Balvin

1. J Balvin arremetió contra los Latin Grammy 2021

Los comentarios de J Balvin, previo a los Latin Grammy 2021, marcaron la carrera del artista pues un año antes, se había consagrado como el artista con más nominaciones en esta premiación, pero no fue así en la edición de 2021.

“No nos valoran, pero nos necesitan. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, escribió el colombiano en contra de la Academia, a pesar de haber sido nombrado en solo tres categorías.

Lo mismo que hicieron algunos cantantes de reguetón en el 2019 lo repitió J Balvin, sin embargo, no le salió como esperaba. “Tú sólo sabes decir que las cosas no están bien porque no son como tú quieres”, respondió Li Saumet de Bomba Estéreo a la publicación de su colega.

Muchos tomaron como contradictorias las declaraciones del colombiano ya que, en el 2019, sí obtuvo un mar de nominaciones. Ese momento también fue donde inició la disputa con Residente.

“Para entender, porque estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?”, dijo el ex Calle 13 en ese entonces.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades”, añadió Residente.

J Balvin arremetió contra los Latin Grammy: "No nos valoran, pero nos necesitan". | Fuente: Twitter

2. No lo consideran un artista comprometido

En varios países como Cuba y Puerto Rico hubo marchas para pedir la destitución del presidente o para mejorar la calidad de vida de las personas. Artistas como Bad Bunny, Residente, Ricky Martin y más, salieron a las calles para aclamar por sus derechos, pero cuando sucedió lo mismo en Colombia, J Balvin no se pronunció sobre este hecho.

“Soy un colombiano orgulloso de llevar país y mi tierra a otras partes del mundo. No soy de izquierda, no soy de derecha, pero voy derecho caminando siempre pa’ lante”, se le escuchó al colombiano en su documental de Netflix que justo fue estrenado cuando en su país hubo un estallido social.

Al no alzar su voz en contra de Iván Duque ni de la represión policial y violencia que vivió Colombia hace un par de años, llamaron a J Balvin como el ‘tibio de Medellín’ debido a que se volvió un ‘fantasma’ en temas políticos, aunque eso forma parte de la carrera de un artista.

3. “Misógino y racista”

J Balvin se volvió más polémico después de que en el 2021, generó una serie de malos comentarios al burlarse de Shakira donde insinuó que tuvo relaciones con el rapero William cuando pensaban colaborar en una canción.

Otro capítulo que lo llenó de críticas fue el videoclip de su canción ‘Perra’, que forma parte de su álbum ‘José’. En el video se puede ver al artista caminando por las calles de Medellín donde sostiene dos correas de perros, pero en vez de animales, son dos mujeres afrodescendientes con orejas y narices.

Esto fue la gota que derramó el vaso y la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, junto a Gheidy Gallo Santos, consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer de ese país, quienes, redactaron una carta para J Balvin donde expresaron su rechazo con esta canción.

“El artista utiliza imágenes de mujeres y de personas afrodescendientes -grupos poblacionales de especial protección constitucional- a quienes presenta con orejas de perro. Además, mientras camina, el cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como animales o esclavas”, se lee en la misiva.

“Como si esto fuera poco, la letra de la canción tiene directas abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar, con expresiones que no vale la pena repetir”, señalaron.

J Balvin lanzó el tema "Perra" junto a Tokischa el pasado 7 de setiembre y el videoclip generó rechazó en Colombia y en el mundo. | Fuente: Twitter

4. J Balvin fue desplazado por Bad Bunny

Lo que J Balvin hizo en años, Bad Bunny lo logró en meses. Ante la cresta ola de nuevos cantantes en el género urbano, es normal que uno pueda desplazar al otro de forma definitiva y eso sucedió con los artistas ya mencionados.

Como se recuerda, J Balvin era la figura del pop latino en el 2019 y llevó la música a todas partes del mundo: estuvo en Coachella, tuvo colaboraciones con Pharrell Williams, con Cardi B, con Rosalía, etc.

Pero sus discos ‘Colores’ y ‘José’, lanzados en el 2020 y 2021, no fueron tan simbólicos como sus álbumes anteriores y el puesto de número uno lo ocupó Bad Bunny después de que ambos lanzaran ‘Oasis’ (2019).

En ese momento, el intérprete de ‘Dákiti’ creció de una manera muy rápida y se ha convertido en el artista más escuchado en todas las plataformas digitales en el mundo sin tener un sello multinacional detrás.

