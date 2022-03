Al2 El Aldeano conversó con Residente y Vico C donde dio detalles sobre la persona del entorno de J Balvin que quiso pagarle por otra tiradera. | Fuente: Composición

Sigue la polémica entre Residente y J Balvin ya que el reconocido rapero cubano Al2 El Aldeano, reveló que una persona del entorno del cantante colombiano le ofreció dinero para que hiciera una ‘tiradera’ contra el exCalle 13 como respuesta.

Esta confesión la hizo en una entrevista que tuvo con René Pérez y Vico C donde hablaron de los famosos dimes y diretes entre intérpretes. En ese sentido, el cubano se mostró en desacuerdo con los que piden dinero para hacer una canción sobre ello.

“Con esta situación tuya que le tiraste a este muchacho (J Balvin) se acercaron a mí, para que te saliera al trote”, dijo Aldo Rodríguez, conocido como Al2, cerca del minuto 27 del video.

En medio de la charla, el cubano aseguró que solo hará tiraderas siempre y cuando se metan con su barrio o con personas cercanas a él como su familia, por ese motivo, rechazó la propuesta que le hicieron desde el entorno de J Balvin para Residente.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL ENFRENTAMIENTO ENTRE RESIDENTE Y J BALVIN?

El inicio del pleito empezó cuando el artista colombiano invitó a todos los cantantes de la industria urbana a 'boicotear' los premios Latin Grammy 2021, según afirmó, debido a la poca atención que los organizadores le daban al género urbano.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. PD Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido", dijo el colombiano en aquella ocasión.

La petición no fue bien recibida por Residente, quien criticó la posición de Balvin. Sin embargo, es sabido que el puertorriqueño es un gran admirador de Rubén Blades y no iba a permitir que su reconocimiento como Persona del Año en la ceremonia fuera opacado por terceras personas, por esa razón, le afectó tanto que J Balvin llamara al boicot de estos premios.

"Tienes que entender que es como si un carrito de hot dog se molestara porque no puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, José, tu música es como un carrito de hot dog, le gusta a todo el mundo, pero cuando la gente quiere comer bien se va a un restaurante, que son los que ganan las estrellas Michelin", respondió Residente en aquella oportunidad en un video.

