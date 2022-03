Rubén Blades se dirigió a René Pérez en un mensaje por redes sociales. | Fuente: AFP

El 9 de marzo, el cantante panameño Rubén Blades anunció en sus redes sociales que este jueves enviaría un mensaje sobre el altercado que René Pérez —más conocido como Residente— protagonizó con J Balvin al dedicarle una "tiradera".

"Lo voy a hacer, porque nombre anda por ahí, dando vueltas. Así que como me llevaron allá, voy a hacer un comentario corto en el lenguaje apropiado", dijo el salsero en un video publicado en su cuenta de Instagram y refiriéndose a una parte de la letra del rapero puertorriqueño, quien lo nombra.

Por ello, este 10 de marzo, Rubén Blades colgó en su red social un videoclip en el que intenta poner paños fríos al "conflicto" entre los dos artistas urbanos. "Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios, y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario", dice al principio.

Pero antes de realizar sus descargos, Blades advierte que entre él y Residente hay una gran amistad: "Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro: aconsejo a René, porque lo quiero como hermano".



"Dejar que el niño chille, a veces es mejor"

En su mensaje, entonado como si se tratara de un rap, Rubén Blades señaló: "Cuando a veces la rabia, a mi razón es ronca, me digo: 'Rubencito, águila no caza mosca'. No es amor y cariño, es amor y control. Dejar que el niño chille, a veces es mejor".

Luego, evocó un refrán como una suerte de conclusión en torno a la tiradera de Residente a J Balvin: "Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende: el oro jamás compra a quien su alma jamás vende".



Por último, la estrella de la salsa, que el año pasado recibió un Latin Grammy en honor a su carrera, ofreció un consejo y promocionó su último disco: "Al ánimo caldeado recomiendo darle fin. Cálmese escuchando el álbum 'Salswing'. No le pongas atención a esas cosas".



El nuevo álbum de Rubén Blades será presentado en un concierto que dará el próximo 14 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot.



Residente vs J Balvin: ¿qué dice la tiradera?

El pasado 3 de marzo, Residente volvió a cargar sus críticas contra su colega, el colombiano J Balvin. Pero esta vez no fue un video en Instagram, sino una "tiradera" (un tema en tono burlesco) en la que también reprendió a la escena de música urbana.



Dividida en tres partes, la tiradera de Residente radiografía con humor el género urbano y lanza versos contra aquellos que utilizan Auto-Tune y 'play-back' para enmascarar errores en sus canciones, no escriben sus propias letras y están enfocados en su fama antes que en su música.

Hacia la tercera parte, titulada "El caballero de los espejos", Residente enfila todos sus versos contra J Balvin. Se refiere a muchas de sus polémicas, entre ellas la que desató el colombiano hace unos meses por aceptar un premio al artista afrolatino del año en los los Premios de Entretenimiento Africano de Estados Unidos.

Pero no solo eso: el intérprete de "Atrévete" también hizo alusión al videoclip de J Balvin, titulado "Perra", que fue calificado de machista y eliminado de YouTube por presentar a dos mujeres con un collar, orejas y nariz de perro siendo sometidas por un hombre.

La composición de Residente, en la que califica a J Balvin de "racista" y "mentiroso", surge luego del enfrentamiento que ambos tuvieron en septiembre de 2021 a raíz del llamado a boicotear los Latin Grammy por parte del artista colombiano.





