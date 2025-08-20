Murió a los 80 años Dan Ziskie, actor de 'House of Cards' y 'La Ley y el Orden'

El veterano intérprete estadounidense falleció en Nueva York. Su carrera abarcó teatro, cine y televisión, con recordadas apariciones enTreme, ER y The Bite.

El actor estadounidense Dan Ziskie, recordado por su papel como el vicepresidente Jim Matthews en la exitosa serie de Netflix House of Cards y como CJ Liguori en el drama de HBO Treme, falleció en Nueva York a los 80 años, según informó su familia.

La causa de muerte fue una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. En el comunicado, sus seres queridos destacaron que Ziskie “vivió una vida con pasión, ejemplificando la belleza de perseguir los sueños y la importancia de apreciar cada momento”.

Ziskie apareció en seis episodios de House of Cards entre 2013 y 2017, compartiendo elenco con Kevin Spacey, Robin Wright y Michael Kelly. En Treme (2010-2013) interpretó a un banquero vinculado a la reconstrucción de Nueva Orleans tras el huracán Katrina. Además, tuvo participaciones en producciones televisivas como Newhart, L.A. Law, Salto Cuántico, ER y La Ley y el Orden: UVE, entre otras. Su último trabajo fue en la miniserie The Bite (2021) y estaba previsto su regreso en la película Very Close Quarters.

El actor es recordado por su familia, colegas y amigos como “un hombre creativo, reflexivo e interesante cuya presencia enriqueció las vidas de quienes lo conocieron”. Le sobreviven su esposa Cynthia, su hermano David, sus sobrinos Jesse, Brett y Austin, y sus seis hijos.

¿Quién era Dan Ziskie?

Nacido el 13 de agosto de 1944 en Detroit, Ziskie practicó atletismo y fútbol americano antes de descubrir su vocación artística en la Universidad de Michigan, donde estudió inglés. Sus inicios en la actuación se dieron en el grupo de improvisación Second City, en Chicago, y más tarde consolidó una carrera estable en cine, teatro y televisión desde los años 80 hasta la década de 2020.

En teatro, actuó en obras como After the Fall e I’m Not Rappaport. En cine, participó en películas como Adventures in Babysitting, Eight Below y War of the Worlds.

Más allá de la actuación, fue un fotógrafo apasionado, publicando el libro Cloud Chamber. También disfrutaba de los viajes y mostraba gran interés en temas como el cosmos y la física cuántica.