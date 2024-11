James Van Der Beek, estrella de Dawson's Creek, revela diagnóstico de cáncer colorrectal: "Hay razones para ser optimista"

"He estado enfrentando este diagnóstico en privado y he tomado medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia", reveló el actor estadounidense conocido por interpretar a Dawson Leery en la serie Dawson's Creek.

A finales de los 90, James Van Der Beek saltó al estrellato como protagonista de Dawson's Creek. Este papel lo consolidó como un ícono de la televisión juvenil. Sin embargo, uno de los momentos que más lo inmortalizó en la cultura pop fue el famoso meme de su personaje, Dawson Leery, llorando en una escena; una imagen que sigue viva en internet.

Ahora, Van Der Beek decide dejar de lado su faceta de estrella y mostrar su lado más humano al compartir su diagnóstico de cáncer colorrectal. "He estado enfrentando este diagnóstico en privado y he tomado medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia", comentó el actor de 47 años a People. "Hay razones para ser optimista y me siento bien", añadió.

James Van Der Beek y Jon Voight en 'Varsity Blues', película conocida en Latinoamérica como 'Juego de campeones'.Fuente: Paramount Pictures

¿Cómo se encuentra James Van Der Beek?

El domingo pasado, Van Der Beek publicó en sus redes sociales un mensaje sobre su estado actual: "Estoy en un buen lugar y me siento fuerte. Ha sido toda una iniciación, y les contaré más cuando esté listo". Según el actor, tenía planeado compartir esta información en sus propios términos, pero adelantó el anuncio tras enterarse de que un tabloide estaba por hacer pública la noticia.

"Mis disculpas a todas las personas en mi vida a quienes había planeado contarles personalmente. Nada de este proceso ha sucedido en mi línea de tiempo preferida… Pero seguimos adelante, tomando cada sorpresa como una señal que nos apunta hacia un destino más grande de lo que hubiéramos descubierto sin la intervención divina", expresó.

James Van Der Beek, Desi Lydic y Zoe Lister-Jones en la serie 'Friends with Better Lives'.Fuente: 20th Century Fox Television

Trabajo y familia en medio del tratamiento

A pesar del diagnóstico, James Van Der Beek ha seguido trabajando mientras avanza en su tratamiento. Recientemente apareció en un episodio de la serie Walker y próximamente protagonizará Sidelined: The QB and Me, una película original de Tubi que se estrenará el 29 de noviembre.

Además, ha dedicado tiempo a su familia, incluyendo a su esposa Kimberly y sus seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. En junio pasado, el actor compartió un viaje familiar a Egipto, donde publicaron fotos junto a un camello y en las pirámides, mostrando momentos íntimos del recorrido.

El 9 de diciembre, Van Der Beek aparecerá en The Real Full Monty, un especial de dos horas en el que celebridades masculinas se despojan de sus ropas para crear conciencia sobre la detección del cáncer de próstata, testicular y colorrectal.

En este evento, inspirado en la película The Full Monty, participarán también el actor Taye Diggs, el jugador de los Kansas City Chiefs Chris Jones y el juez de Dancing with the Stars Bruno Tonioli. El especial será producido por Anthony Anderson.

