Janick Maceta confirma romance con el youtuber Mario Ruiz, expareja de Luana Barrón

Letras en el tiempo

Las reinas en la literatura

‘Las reinas en la literatura’. Hoy en Letras en el tiempo, Patricia del Río se sumerge en el fascinante mundo de historias y personajes de las reinas más emblemáticas de los últimos siglos, y cómo los escritores y escritoras de todas las épocas las recrearon en sus novelas y cuentos. El historiador, Mauricio Novoa, nos explica sobre el protagonismo de las reinas y de aquellas que revolucionaron el mundo. En el libro de la semana, la historiadora Claudia Núñez nos habla de ‘La Mariscala’ (Ediciones B, PRH 2022), la historia no contada de Francisca Zubiaga y Bernales, la primera presidenta del Perú. El periodista Diego Pajares recomienda tres películas imprescindibles sobre esta temática: The Crown, serie en Netflix; ‘Elizabeth’, con Kate Blanchet; y ‘La reina’, con Hellen Mirren. Por su parte, el crítico literario y gerente de la librería Escena libre, comenta tres libros nuevos: ‘El tiempo es un río sin orillas’, de Laura Rosales (poesía); ‘Vida lancha’, de Aldo Pancorbo Valdivia (novela); y ‘Artilugios’, de Mariángela Ugarelli Risi (narrativa). La música utilizada en este especial sobre reinas, nos traslada también a las cortes europeas. Con solo cerrar los ojos escucharemos: ‘Song without words’, de Felix Mendelson; ‘Kaiser-Waltzer’, de Johann Strauss II; ‘Sinfonia in G Major: I. Allegro’, de Frederick the Great; ‘Zadok the priest’, de George Friderick Handel; ‘Les amants magnifiques: entrée d’Apollon’, de Jean-Baptiste Lully. Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 35 – Tercera temporada.