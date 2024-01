"Vivo en la carretera": Jason Momoa explicó el motivo por el que no tiene casa

Pese a ser uno de los actores más solicitados y exitosos de Hollywood, Jason Momoa dijo que no tiene un lugar fijo al que pueda llamar hogar. En una entrevista con Entertainment Tonight, el artista contó detalles sobre su estilo de vida tras separarse de su aún esposa, Lisa Bonet, madre de sus dos hijos.

"Ni siquiera tengo una casa en este momento: vivo en la carretera", afirmó el actor durante la entrevista. Explicó que siempre se encuentra en lugares peculiares y que disfruta sorprendiendo a sus fanáticos en pequeños pueblos. "Me dicen: '¡Qué diablos estás haciendo acá!'", dijo entre risas.

El protagonista de Aquaman aclaró que su elección de vivir "en la carretera" no se debe a problemas financieros. Más bien, es una consecuencia de su participación en un nuevo programa llamado On the Roam, donde viaja por diferentes localidades de los Estados Unidos entrevistando a artistas, artesanos y deportistas.

¿Qué se sabe del divorcio entre Jason Momoa y Lisa Bonet?

Las declaraciones Momoa llegan en medio de la formalización de su divorcio con Lisa Bonet, un proceso que se llevó a cabo de manera rápida y amigable. La pareja, que anunció su separación en enero de 2022 después de 17 años de relación, solicitó la custodia compartida de sus dos hijos, Lola y Nakoa-Wolf, sin establecer una manutención conyugal para ninguna de las partes.

Además de compartir la responsabilidad financiera en la manutención, educación y bienestar de sus hijos, acordaron que en caso de vacaciones, el progenitor que las disfrute asumirá los costos. La división de bienes, según informes de People, fue resuelta sin complicaciones, dejando a ambas partes "satisfechas" con el reparto.

¿Cómo se conocieron Jason Momoa y Lisa Bonet

La historia de amor entre Lisa Bonet y Jason Momoa comenzó en 2005 y alcanzó su punto culminante con un matrimonio secreto en octubre de 2017. Para Momoa, esta relación representó un sueño hecho realidad, remontándose a su primer enamoramiento por Bonet en 1987, cuando él era un niño de ocho años y ella, con 20, protagonizaba La hora de Bill Cosby.

Además, compartieron proyectos profesionales. En 2014, después de casi una década de relación, ambas estrellas protagonizaron la película Road to Paloma, la cual fue coescrita, producida y dirigida por el propio Momoa. Su primera aparición en la alfombra roja como pareja casada tuvo lugar en noviembre de 2017, durante el estreno de La Liga de la Justicia en Los Ángeles.