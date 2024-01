Cronología del caso de Jeffrey Epstein: de magnate y amigo de famosos a ser acusado de tráfico de menores

El nombre de Jeffrey Epstein ha acaparado las portadas de los medios, después de que el juzgado de Nueva York publicara la lista de famosos presuntamente involucrados con el empresario. Su muerte en prisión también resonó ya que, en agosto de 2019, meses antes de su juicio por explotación sexual y tráfico de menores, se quitó la vida en su celda.

Un año después de su fallecimiento, Netflix lanzo el documental Jeffrey Epstein: asquerosamente rico, que narra la historia del magnate, recogiendo los testimonios de las mujeres que fueron víctimas y han sido silenciadas por años.

Jeffrey Epstein se suicidó en 2019 en una prisión federal en Nueva York, donde esperaba el juicio por presuntamente crear una red de tráfico sexual de menores.Fuente: EFE

1953: los orígenes de Jeffrey Epstein

En 1953, Epstein nació dentro de una familia judía de clase media y creció en Nueva York. En su época universitaria, no logró graduarse, pero inició su carrera como profesor en la escuela Dalton. Con 23 años, en los setenta, trabajó en Bear Stearns, un banco importante en esa época. En el documental de Netflix, uno de sus superiores reconoció que Jeffrey mintió sobre su edad en su CV para llegar a Wall Street.

1986: el amor por el dinero

Después de pasar por Stearns, comenzó a trabajar en la compañía de colección de deudas Tower Financial Corporation y el presidente Steven Hoffenberg, le ayudó a crear la estafa Ponzi, que posteriormente lo llevó a estar en la cárcel durante 20 años. En 1986, tuvo un acercamiento con Les Wexner, fundador del imperio de la moda The Limited (que tiene marcas como Victoria’s Secret o Abercrombie). Ya en 2019, confesó que rompió su relación laboral con Wexner en 2007 debido a que éste le había robado 40 mil dólares. El financiero aprovechó su etapa allí para acercarse a modelos que querían triunfar en Victoria’s Secret.

1990: Jeffrey Epstein se volvió rico

Relacionarse con políticos, empresarios, socialités y más hizo que Jeffrey Epstein afianzara su fortuna. En esa época, en los noventa, conoció a Ghislaine Maxwell (quien se convirtió en su esposa y fue investigada por formar parte de su red de explotación sexual). A medida que su ingreso incrementaba, compraba propiedades: tiene casas en Palm Beach, en Miami, y Little St. James, su isla privada en las Islas Vírgenes.

Ghislaine Maxwell, expareja y mano derecha de Jeffrey Epstein, está en la cárcel tras ser declarada culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico sexual de menores para "ofrecerlas" al magnate.Fuente: AFP

2005: ¿qué sucedió en Palm Beach?

A pesar de salir en las páginas sociales de los medios de su país, Jeffrey Epstein seguía siendo un personaje misterioso. Por ello, en 2005, comenzó la investigación en su contra. La Policía de Palm Beach indagó a decenas de chicas menores de edad que aseguraban que el empresario les pagaba para tener contacto sexual cuando le habían dicho que solo tendrían que hacer masajes. Muchas de ellas fueron usadas para convencer a otras menores.

2006: el caso Epstein se hace más grande

Ante estas declaraciones, la Policía de Palm Beach le cedió el caso al FBI, ya que era trascendental. En las investigaciones, se dieron cuenta de que había casos similares en los años noventa. Todo se trataba de una amplia red de explotación sexual de menores que, además de sufrir ataques por parte de Jeffrey Epstein, eran prostituidas.

Muchas mujeres testificaron en contra del empresario y afirmaron ser presionadas (por llamadas de Ghislaine Maxwell) para no decir nada. Es así como el FBI presentó el caso al fiscal y él quedó con un cargo de solicitud de prostitución y tentación a menores.

2008: Epstein llegó a un acuerdo con la Fiscalía

La gota que derramó el vaso fue cuando se conoció que Jeffrey Epstein llegó a un acuerdo judicial con Alexander Acosta, fiscal de Estados Unidos, quien le garantizó inmunidad a cambio de 18 meses de cárcel. El millonario pasó solo 13 meses en prisión y no apareció ante el juzgado, además, salía de su casa cuando lo tenía prohibido.

2010: la conexión con el príncipe de Inglaterra

Tras esta situación y frustrada porque Jeffrey Epstein se salió con la suya, la víctima Virginia Roberts Giuffre decide hablar públicamente para dar su testimonio. Ahí cuenta que fue reclutada cuando era adolescente y contó que fue sometida a delitos sexuales. Mencionó al príncipe Andrés de Inglaterra y aseguró que esa red de explotación tenía como “casa” la isla Little St. James, donde no solo iba el príncipe, también el expresidente Bill Clinton.

Cartel con el que la Justicia estadounidense detalló los cargos contra Ghislaine Maxwell.Fuente: EFE

2017: el destape del ‘Me Too ’

El ‘Me Too’ fue uno de los mayores movimientos feministas en Hollywood. Tras la valentía de Giuffre, muchas mujeres se animaron a contar sus historias de violencia sexual a manos de hombres poderosos como Harvey Weinstein, amigo de Jeffrey Epstein, quien usó su poder para aprovecharse de ellas.

2019: “Jeffrey Epstein se suicidó”

Ese año, una jueza reconoció que el acuerdo de Acosta con Epstein fue injusto, porque recupera la investigación y lanza una nueva acusación contra el empresario. Se mostró que en la propiedad de Epstein en Manhattan había mucho material de pornografía infantil. El príncipe de Inglaterra concedió una entrevista a la BBC donde negó la versión de Virginia Roberts Giuffre. Por otro lado, Acosta renunció a su cargo de secretario de trabajo en la administración de Trump por la presión mediática.

El 10 de agosto de 2019, se encontró el cuerpo de Jeffrey Epstein en una celda donde esperaba su veredicto. La versión oficial de la policía era que se ahorcó, aunque, según la autopsia revelada en el documental de Netflix, los médicos hallaron fracturas óseas que no corresponde a un suicidio. Las cámaras de la prisión no funcionaban y los agentes, casualmente, no se percataron del hecho.

2023: Lista Epstein

La Justicia estadounidense publicó el pasado miércoles una primera tanda de documentos judiciales relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores. Esta información había estado clasificada hasta ahora.

La jueza Loretta Preska, del tribunal federal para el Distrito sur de Nueva York, ordenó que a partir del 1 de enero se hicieran públicos los documentos, hasta ahora sellados, y que incluyen la identidad de unas 150 personas. Entre ellas está el papa Juan Pablo II, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Naomi Campbell, Kevin Spacey, George Lucas, y más.

Cabe mencionar que los nombres de los actores, modelos, presentadores de TV y más no implica la culpabilidad, puesto que recogen todo tipo de información en cuanto a la extensa investigación como testimonios, declaraciones y correos electrónicos.