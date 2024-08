Tim Burton revela qué película de Disney le hizo pensar en el retiro y dejar la animación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tim Burton contó qué película de Disney lo hizo pensar en el retiro y dejar también la animación en el mundo del cine. Esta revelación se da a pocos días del estreno de su nueva película Beetlejuice Beetlejuice que marca el regreso de Michael Keaton como el icónico fantasma alocado de Hollywood después de 36 años de la primera entrega.

Fue en una reciente entrevista dada a Variety que el cineasta de 66 años señaló que fue Dumbo, el largometraje de fantasía estrenado el 2019, basado en la adaptación del filme animado de 1941 de Walt Disney, el motivo por el cuál estuvo cerca de dejar el séptimo arte y por lo cual dejó de trabajar en la popular Casa del Ratón.

“Sinceramente, después de Dumbo, no lo sabía. Pensé que eso podría haber sido todo, de verdad. Podría haberme retirado, o haberme convertido en… bueno, no habría vuelto a ser animador, eso se acabó. Pero Beetlejuice Beetlejuice me dio nuevas energías”, comenzó diciendo Tim Burton.

Seguidamente, el también productor y guionista estadounidense reflexionó: “A menudo, cuando llegas a Hollywood, intentas ser responsable de lo que haces con el presupuesto y todo lo demás, pero a veces puedes perderte un poco. Esto reforzó la sensación de que es importante que haga lo que quiero hacer, porque así todos se beneficiarán”.

Dumbo es una película de aventura y fantasía dirigida por Tim Burton para Disney.Fuente: Disney Pictures

Tim Burton reflexiona sobre su trabajo creativo en el cine

En otro momento, Tim Burton consideró que, a lo largo del tiempo, perdió libertad creativa dentro de los grandes estudios por lo que rememoró la lucha que tuvo para poder hacer sus propias películas.

“Nunca sentí que estaba haciendo un mal uso de los fondos de la empresa con los estudios. Pero también me sentí un poco puro porque en realidad no era un cineasta propiamente dicho, simplemente hacía cosas que sentía que eran yo. Sentí que por eso me querían”, explicó.

En ese sentido, recalcó: “Siempre ha sido una lucha divertida, ese tipo de cosas en las que te quieren, pero no te quieren. Hasta el día de hoy, hasta cierto punto, no saben realmente lo que estoy haciendo, por lo que no pueden comentar al respecto”.

Tim Burton posa en un evento del estreno de 'Beetlejuice Beetlejuice' en México. | Fuente: Instagram (beetlejuicemovie)

¿Qué dijo Tim Burton sobre su experiencia en Disney?

Por otro lado, Tim Burton se sinceró y habló del tiempo que trabajó en Disney y cómo los estudios fueron cambiando sus políticas creativas de acuerdo con los “regímenes diferentes” por los que pasaba cuando venían nuevos jefes recalcando que era más difícil convencerlos de hacer nuevas películas.

“Volviendo a los años 80, teníamos el edificio de animación diseñado exclusivamente para artistas. En 1986 yo era el último artista allí porque todos los artistas fueron expulsados ​​y puestos en un almacén en Glendale y luego todo fue superado por los ejecutivos. Vi esta transición de cosas hace mucho tiempo. Y ahora son franquicias más grandes, menos cosas pequeñas. No me gusta, pero es lo que es”, declaró.

Anteriormente, el propio Tim Burton ya había mostrado su descontento con Disney luego del estreno de Dumbo, película que solo recaudó 353 millones de dólares en la taquilla a nivel global.

“Mi historia es que empecé allí. Me contrataron y me despidieron varias veces a lo largo de mi carrera allí. Lo que pasa con Dumbo es que creo que por eso mis días en Disney terminaron. Me di cuenta de que yo era Dumbo, de que estaba trabajando en este horrible circo y necesitaba escapar”, manifestó el cineasta en una intervención en el Festival Lumière de Lyon el 2019.

Tim Burton recibe el cariño del público mexicano en un evento de 'Beetlejuice Beetlejuice'. | Fuente: Instagram (beetlejuicemovie)

