Jennifer Aniston sobre las cintas de Marvel Studios: "No me interesa vivir en una pantalla verde"

Jennifer Aniston habló sobre las películas de Marvel Studios. | Fuente: Composición

Jennifer Aniston, quien volverá a protagonizar una serie de televisión el próximo mes de noviembre con “The Morning Show”, una nueva producción que estará disponible en la nueva plataforma de streaming de Apple.

La actriz, que compartirá reparto con Reese Whiterspoon, habló sobre su regreso a la pantalla chica, y en específico a su incursión en una serie que no se transmitirá a través de televisión por cable, sino por streaming.

“No fue hasta hace un par de años cuando todos estos servicios de streaming comenzaron a explotar con un cierto nivel de calidad que comencé a pensar ‘Wow, eso es mejor que lo que acabo de hacer'”, dijo Jennifer Aniston.

Asimismo, la actriz opinó sobre la industria cinematográfica de Hollywood, en la cual sobresale el dominio en la taquilla de las cintas de Marvel Studios.

“Y ves lo que está disponible ahí afuera y simplemente está disminuyendo y disminuyendo, solo hay grandes películas de Marvel. O cosas que no me piden que haga o que realmente no me interesan, como vivir en una pantalla verde”, agregó.

Como se recuerda, Jennifer Aniston ya ha protagonizado otras producciones para plataformas de streaming, tal como fue el caso de “Murder Mystery”, cinta que estelarizó con Adam Sandler y recibió buenas críticas en Netflix.

“Creo que me encantaría que volviera la era de Meg Ryan. Solo creo que sería bueno ir a una sala de cine, sentarse cómodo. Creo que deberíamos tener un resurgimiento. Volvamos a los ‘Terms of Endearment’. Ya sabes, ‘Heaven Can Wait’, ‘Young Frankenstein’, ‘Blazing Saddles’, ‘Goodbye Girl’”, concluyó la actriz.