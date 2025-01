Andie MacDowell habló sobre su diagnóstico de síndrome piriforme, tras temer que necesitaba trasplante de cadera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Andie MacDowell, conocida actriz que ha protagonizado Boda sangrienta y que su hija Margaret Qualley continúa su legado, ha revelado que padece de una enfermedad. En el programa The Drew Barrymore Show, la artista confesó que padece de síndrome del piriforme, una condición en la que el músculo piriforme, ubicado en los glúteos cerca de la cadera, comprime el nervio ciático. Esto provoca espasmos y un intenso dolor en las nalgas, que a menudo es crónico y persistente. El dolor puede irradiarse hacia la parte posterior del muslo, la pantorrilla e incluso llegar hasta el pie.

Si bien las molestias fueron leves en un inicio, se extendió hasta la pierna y, a medida que pasaba el tiempo, llegó a pensar que necesitaba un trasplante de cadera. "Es un músculo que, de alguna manera, presiona mi nervio ciático y se estaba extendiendo por mi pierna. Pensé que tendría que hacerme un reemplazo de cadera. Gracias a Dios, mis caderas están bien", dijo.

Siendo amante del deporte, comenzó a intensificar sus entrenamientos en la bicicleta estática, pero solo empeoraron. "No es apropiado para mi cuerpo y terminé con problemas en las rodillas y la cadera”, continuó. “Pensé que me estaba desmoronando. Pensé que me estaba desmoronando".

Para su suerte, la madre de la actriz de La sustancia, se sometió a tratamientos para evitar más dolores y señaló que "es un milagro" que esté bien. "Mis rodillas están bien, salvo por el envejecimiento. Han envejecido", bromeó. "Tengo que trabajar el trasero y trabajar mi cadera", y agregó que "ya no siento dolor" gracias a las terapias.

Ahora, Andie MacDowell mejoró su estilo de vida haciendo deportes menos exigentes y se ha mudado de Hollywood a Carolina del Sur donde "es una comunidad que tiene mucha gente de mi edad", así que le resulta "más fácil hacer amigos". "Me gusta comer, pero me encanta hacer ejercicio. Esa es mi gran fortuna porque he tenido amigos que se frustran porque no lo disfrutan, pero yo sí lo disfruto", comentó.

El esperado reencuentro de Andie MacDowell y Hugh Grant



Quienes fueron compañeros en Cuatro bodas y un funeral volvieron a verse las caras en los Oscar 2023. Hugh Grant y Andie MacDowell subieron al escenario del Teatro Dolby para presentar el premio a Mejor película internacional, que terminó en manos de Sin novedad en el frente.

Ya, en la ceremonia de 1995, ambas estrellas habían subido juntos a presentar uno de los ganadores de la gala. Pero, en esta oportunidad, los dos con más de 60 años, lo hicieron en calidad de leyendas del séptimo arte. No faltaron las bromas entre uno y otro, sobre todo respecto al cuidado facial que mostraba Andie.

En alusión a su coestrella, Hugh Grant dijo: "Sigue deslumbrante". Y después señaló a su propio rostro para decir: "Básicamente, un escroto". La broma despertó las carcajadas en la audiencia, incluidas las de Andie MacDowell, y fue muy comentada también en las redes sociales.

Como se recuerda, la gran ganadora de los Oscar 2023 fue la cinta Todo en todas partes al mismo tiempo, que consiguió llevarse siete premios de las 11 nominaciones, incluidas las categorías de Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz, Mejor actor de reparto y Mejor actriz de reparto.

