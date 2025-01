'El diablo en la ciudad blanca': Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese trabajarán en su séptima película juntos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese trabajarán juntos otra vez. El actor ganador del Oscar (El renacido) y el aclamado director están a puertas de volver a juntarse para el desarrollo de una séptima película juntos luego del éxito de Los asesinos de la luna, filme donde DiCaprio siguió las indicaciones del cineasta de 82 años para el papel del veterano de guerra, Ernest Burkhart.

Ahora, de acuerdo con información de Deadline, 20th Century Studios se unió a Leonardo DiCaprio para la adaptación cinematográfica del best-seller de Erik Larson, El diablo en la ciudad blanca, la cual fue adquirida por el actor de Titanic el 2010 y que Martin Scorsese dirigirá.

“20th Century Studios se ha unido al proyecto con Leonardo DiCaprio en negociaciones para protagonizar y Martin Scorsese en negociaciones para dirigir”, sostuvo el portal estadounidense, agregando que en la producción estarán Stacey Sher, Rick Yorn y Jennifer Davisson.

Por otro lado, Deadline precisó que, si bien la película todavía no cuenta con un guion original, se sabe que el proyecto tendrá como base a Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America, el primer clásico de no ficción de Larson publicado en 2004.

“Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese han estado desarrollando el proyecto durante algún tiempo, y algunas fuentes dicen que siempre sintieron que esta era una historia que había resonado a lo largo de los años y que todavía lo hace”, agregó.

Leonardo DiCaprio protagonizó Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese. | Fuente: Paramount Pictures

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese trabajaron en seis películas juntos

El diablo en la ciudad blanca sería la séptima película de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese trabajando juntos en Hollywood.

"Las personas con información privilegiada dicen que después de una reunión con los ejecutivos de 20th Century, todas las partes estaban de acuerdo en contar esta historia a nivel cinematográfico", sostiene Deadline.

La sexta producción entre el actor y el cineasta fue Los asesinos de la luna, un drama criminal estrenado el 2023 y que pudo recaudar 158 millones de dólares en taquilla a nivel global consiguiendo diez nominaciones al Oscar al año siguiente.

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese colaboraron en los largometrajes: El lobo de Wall Street, Los infiltrados (ganadora de cuatro premios Oscar incluida a Mejor director para Scorsese), La isla siniestra, El aviador (ganadora de cinco premios Oscar), y Pandillas en Nueva York.

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese trabajaron en seis películas juntos.Fuente: AFP

¿De qué tratará la película El diablo en la ciudad blanca?

La película El diablo en la ciudad blanca se basará en el libro de no ficción de 2003 escrito por Erik Larson. La trama de la novela está ambientada en la ciudad de Chicago durante la Exposición Universal Colombina de 1893.

En la obra, se relata la historia de Daniel Burnham, un famoso arquitecto de la época y H. H. Holmes, una figura criminal considerada ampliamente como el primer asesino en serie en los Estados Unidos.

Según señaló Deadline, la película seguirá la misma historia de Dr. HH Holmes, quien se cree que asesinó entre 27 y 200 personas en un momento en que la ciudad de Chicago estaba cautivada por la Exposición Colombina.

"El libro juega con los contrastes entre las esperanzadoras expectativas y maravillas presentadas en la exposición y las oscuras acciones de Holmes, quien maniobró en sus sombras y construyó una casa de los horrores cuidadosamente oculta", añadió el medio.

La obra The Devil in the White City, de Erik Larson, será una nueva película con Leonardo DiCarpio.Fuente: Amazon

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis