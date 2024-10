¡Está embarazada! Jennifer Lawrence espera su segundo hijo

La actriz está esperando su segundo hijo junto a su esposo Cooke Maroney. Fue vista en Los Ángeles mostrando un vientre apenas visible. La pareja ya tiene un hijo de dos años, Cy.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jennifer Lawrence se convertirá en madre por segunda vez. La protagonista de Los Juegos del Hambre está embarazada de su segundo hijo, según confirmó su representante a la revista Vogue.

► Jennifer Lawrence anuncia su apoyo a Kamala Harris para "proteger los derechos reproductivos"

La actriz estadounidense fue vista cenando en Los Ángeles el sábado, luciendo un look casual compuesto por una camiseta blanca, un suéter rojo de La Ligne y una falda pantalón negra, en el que su embarazo se notaba apenas.

Lawrence, de 34 años, y su esposo, el galerista de arte Cooke Maroney, de 40, ya son padres de Cy, de dos años. La pareja se casó en octubre de 2019 en la histórica mansión Belcourt de Newport, Rhode Island, como informó la revista.

Jennifer Lawrence habla de la maternidad

Después de dar a luz a su primer hijo, Jennifer Lawrence compartió en una entrevista con Vogue en octubre de 2022 que le resultaba “aterrador” hablar sobre la maternidad “porque es tan diferente para todos”. “Afortunadamente, tengo muchas amigas que fueron honestas, que decían: ‘Es aterrador. Puede que no te conectes de inmediato. Puede que no te enamores de inmediato’. Así que me sentí tan preparada para ser comprensiva”, añadió.

En junio de 2023, durante una conversación con Cameron Diaz para Interview Magazine, Lawrence habló sobre cómo la maternidad ha influido en su perspectiva sobre los paparazzi. “Hago lo mejor que puedo”, respondió al preguntarle cómo protege a su hijo de los fotógrafos. “Estaba muy nerviosa cuando estaba embarazada. Me sentía acosada por los paparazzi y pensaba, ‘¿Cómo no voy a perder la paciencia con ellos cuando fotografíen a mi bebé?”, recordó.

Jennifer Lawrence apoya a Kamala Harris

En septiembre, Jennifer Lawrence declaró su apoyo a Kamala Harris para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán el 5 de noviembre. En una entrevista con People, la recordada actriz de Los Juegos del Hambre anunció su intención de votar por la candidata demócrata para “proteger los derechos reproductivos” en el país.

“El aborto está en la boleta electoral. Voy a votar por Kamala Harris porque creo que es una candidata increíble y sé que hará todo lo posible para proteger los derechos reproductivos”, afirmó. También instó a sus seguidores a votar por Kamala y no por Donald Trump, quien se opone al aborto: “Eso es lo más importante: no dejar que alguien que prohibirá el aborto llegue a la Casa Blanca”.

Jennifer Lawrence en el estreno mundial de 'No miren arriba' (Don't Look Up).Fuente: Netf

¿Quién es Jennifer Lawrence?

Jennifer Lawrence es una de las actrices más destacadas de su generación, famosa por sus papeles en películas aclamadas como Los juegos del destino (Silver Linings Playbook), por la cual ganó el Premio Oscar a Mejor Actriz en 2013. Además cuenta con tres Globos de Oro, un BAFTA y dos premios SAG, entre otros.

También ha protagonizado grandes éxitos taquilleros como Los juegos del hambre, X-Men: Primera generación, y recientemente ha concluido el rodaje de Die, My Love, dirigida por Lynne Ramsay, junto a Robert Pattinson. Además, se prepara para el estreno de Zurawski v Texas, un documental que aborda las estrictas leyes antiaborto en Texas, en el cual es productora ejecutiva junto a Hillary Clinton.

En una entrevista con Vogue en octubre de 2022, Lawrence habló sobre su activismo: “Lamento desahogarme, pero ya no puedo lidiar con personas que no son políticas. Vives en Estados Unidos, tienes que ser político. Es demasiado grave. La política está matando gente”.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis