Jennifer Lopez enciende los AMAs 2025 y celebra su soltería con dos besos en el escenario

La cantante de 55 años deslumbró en su regreso a los escenarios tras una lesión en el rostro y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche en los American Music Awards.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jennifer Lopez volvió a brillar en los escenarios este lunes durante los American Music Awards 2025, celebrados en el Fontainebleau de Las Vegas. La artista, que también fue la anfitriona del evento, ofreció un show vibrante y cargado de sensualidad, apenas semanas después de haber sufrido una lesión en el rostro durante los ensayos.

A sus 55 años, JLo abrió la ceremonia con su clásico Dance Again, para luego encadenar una rutina de casi 7 minutos que incluyó coreografías intensas al ritmo de grandes éxitos del momento como Birds of a Feather de Billie Eilish, NUEVAYoL de Bad Bunny, Die With a Smile de Bruno Mars y Lady Gaga, Espresso de Sabrina Carpenter, y Not Like Us de Kendrick Lamar.

La cantante lució un bodysuit nude cubierto de cristales brillantes, diseñado para simular una segunda piel con toques futuristas y glamorosos. El vestuario, con botas integradas y transparencias estratégicas, acentuaba su figura de reloj de arena mientras dominaba el escenario con energía.

El beso doble que encendió las redes

El momento más comentado llegó casi al final de su performance, cuando JLo besó a dos de sus bailarines en la boca -uno hombre, otra mujer- durante la canción Lose Control de Teddy Swims. La escena desató la euforia del público y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos compararon este momento con el icónico beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV VMAs de 2003.

“enía que empezar la noche con los mayores éxitos del año y bailar con todo mi corazón para todos ustedes, pero esta noche, el foco de atención les pertenece, porque este es el premio más grande votado por los fans, donde ustedes deciden los ganadores”, expresó Lopez al terminar su presentación, antes de tomar su lugar como presentadora principal de la gala.

Un regreso musical con fuerza y actitud

La comediante Tiffany Haddish, encargada de entregar el primer galardón de la noche, bromeó con picardía: “¡Guárdame un bailarín, JLo! No eres la única soltera en Hollywood”. Y es que la actuación llegó poco después de que se confirmara el divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, cerrando oficialmente un capítulo mediático que marcó su vida personal en los últimos años.

Semanas antes, la cantante había revelado en Instagram imágenes de la herida que sufrió en la nariz durante los ensayos. “Una semana después y con muchísimo hielo, estoy como nueva”, escribió en sus redes. Sin embargo, ni los puntos de sutura ni las especulaciones en torno a su vida privada impidieron que brillara en los AMAs.

Su actuación marcó también su esperado regreso musical, tras haber cancelado su gira This Is Me… Live en 2024 para priorizar tiempo con su familia en medio de rumores de crisis con Affleck. Ahora, Jennifer Lopez vuelve a escena con fuerza, estilo y un mensaje claro: está lista para celebrar esta nueva etapa de su vida a su manera.

Jennifer Lopez brilló en los AMAs 2025 con un show explosivo, besó a dos bailarines en escena y marcó su regreso tras su divorcio y una lesión en el rostro.Fuente: EFE/EPA/Caroline Brehman

Mira la presentación de Jennifer Lopez en los AMAs 2025 a continuación...

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis