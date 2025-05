American Music Awards 2025: dónde ver, nominados y todo sobre la esperada celebración musical

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los American Music Awards (AMAs) 2025 regresan con todo en el lujoso resort Fontainebleau, en Las Vegas, este lunes 26 de mayo, donde varios artistas internacionales serán reconocidos en diversas categorías en la música siendo destacados por su talento y aporte a la industria.

El mega evento musical tendrá en la conducción a Jennifer López, quien regresa a los escenarios tras 10 años de su última actuación. La actriz y cantante estadounidense llevará su incomparable presencia para la presentación de los premios en la edición 51 de los AMAs, un espectáculo que condujo en anteriores oportunidades.

Asimismo, los American Music Awards 2025 tienen al rapeor Kendrick Lamar con 10 nominaciones siendo el artista más nominado en las categorías más importantes: Artista del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Video Musical Favorito. Seguidamente, aparece Post Malone con ocho nominaciones y Billie Eilish, Chappell Roan y Shaboozey con siete.

Entre los artistas que serán homenajeados aparecen Janet Jackson con el premio ICON, que se estrega a una artista cuya música haya tenido una gran influencia cultural y global. El mismo premio fue entregado, anteriormente, a Lionel Richie y Rihanna.

Del mismo modo, el icónico cantante y compositor Rod Stewart será reconocido por su destacada carrera musical con el premio Lifetime Achievement Award. A continuación, revisa más detalles de los American Music Awards 2025.

Jennifer López regresa a los escenarios después de 10 años de su última actuación. | Fuente: @amas

¿Cuándo y dónde serán los American Music Awards 2025?

Los American Music Awards 2025 se realizarán este lunes 26 de mayo en el lujoso resort Fontainebleau, en Las Vegas, en Estados Unidos. El evento conmemora además la misma fecha que el Día de los Caídos, donde se recuerda a los soldados norteamericanos muertos en combate.

¿A qué hora inician los American Music Awards 2025 en vivo?

Los American Music Awards 2025 iniciará en horario estelar a partir de las 8.00 p. m. (Estados Unidos) y 6.00 p. m. (México). En cuánto en el horario en Perú, el espectáculo comenzará a las 7.00 p. m.

¿Dónde ver American Music Awards 2025 en vivo por TV?

En los Estados Unidos, los American Music Awards 2025 serán transmitidos por la cadena CBS por señal abierta. Por otro lado, TNT Latinoamérica llevarán las imágenes de los AMAs 2025 a: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Paraguay.

¿Dónde ver American Music Awards 2025 online vía streaming?

En los Estados Unidos, los American Music Awards 2025 podrán verse también en la plataforma de streaming a través de Paramount Plus. En Latinoamérica, el evento será transmitido en Max. En otros países como Reino Unido, Italia, Alemania y Francia aún no cuentan con un canal o servicio de streaming para el evento.

Rod Stewart será reconocido con el premio Lifetime Achievement Award. | Fuente: EFE

¿Quiénes se presentarán en los American Music Awards 2025?

Varios artistas de diversos géneros se presentarán en la gala de los American Music Awards 2025. Entre los latinos figuran: Manuel Turizo y Becky G, quienes tocarán su más reciente colaboración, QUE HACES.

De igual manera, el músico estadounidense Benson Boone interpretará su último sencillo del álbum American Heart. Quien también hará su presentación será Blake Shelton con su reciente álbum For Recreational Use Only.

Por su parte, la cubana Gloria Estefan tendrá su primera actuación en los AMAs luego de más de 30 años. Además, se conoció que la cantante Gwen Stefani realizará una interpretación especial celebrando el 20 aniversario de su álbum Love.Angel.Music.Baby incluyendo su éxito Hollaback Girl.

El show tendrá también a Reneé Rapp. La actriz y cantante hará su debut en los American Music Awards 2025 presentando su nuevo álbum. El evento también contará con la participación de: Lainey Wilson, Rod Stewart, y Janet Jackson.

Kendrick Lamar cuenta con 10 nominaciones en los American Music Awards 2025. | Fuente: EFE

¿Quiénes son los nominados en los American Music Awards 2025?

Artista del Año

Ariana Grande.



Billie Eilish.



Chappell Roan.



Kendrick Lamar.



Morgan Wallen.



Post Malone.



Sabrina Carpenter.



SZA.



Taylor Swift.



Zach Bryan.

Nuevo artista del Año

Benson Boone.



Chappell Roan.



Gracie Abrams.



Shaboozey.



Teddy Swims.



Tommy Richman.

Álbum del Año

Beyoncé, Cowboy Carter.



Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft.



Chappell Roan, The Rise and Fall of a Midwest Princess.



Charli xcx, Brat.



Gracie Abrams, The Secret of Us.



Future & Metro Boomin, We Don’t Trust You.



Kendrick Lamar, GNX.



Post Malone, F-1 Trillion.



Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet.



Taylor Swift, The Tortured Poets Department.

Canción del Año

Benson Boone, Beautiful Things.



Billie Eilish, Birds of a Feather.



Chappell Roan, Good Luck, Babe!



Hozier, Too Sweet.



Kendrick Lamar, Not Like Us.



Lady Gaga & Bruno Mars, Die With a Smile.



Post Malone ft. Morgan Wallen, I Had Some Help.



Sabrina Carpenter, Espresso.

Colaboración del Año

Kendrick Lamar & SZA, Luther.



Lady Gaga & Bruno Mars, Die With a Smile.



Marshmello & Kane Brown, Miles on It.



Post Malone ft. Morgan Wallen, I Had Some Help.



ROSÉ & Bruno Mars, APT.



Taylor Swift ft. Post Malone, Fortnight.

Canción Social del Año

Chappell Roan, HOT TO GO!



Djo, End of Beginning.



Doechii, Anxiety.



Lola Young, Messy.



Shaboozey, A Bar Song (Tipsy).



Tommy Richman, Million Dollar Baby.

Artista de Gira Favorito

Billie Eilish.



Luke Combs.



Morgan Wallen.



Taylor Swift.



Zach Bryan.

Video Musical Favorito

Benson Boone, Beautiful Things.



KAROL G, Si Antes Te Hubiera Conocido.



Kendrick Lamar, Not Like Us.



Lady Gaga & Bruno Mars, Die With a Smile.



Shaboozey, A Bar Song (Tipsy).

Artista Pop Masculino Favorito

Benson Boone.



Bruno Mars.



Hozier.



Teddy Swims.



The Weeknd.

Artista Pop Femenina Favorita

Billie Eilish.



Chappell Roan.



Lady Gaga.



Sabrina Carpenter.



Taylor Swift.

Álbum Pop Favorito

Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft.



Chappell Roan, The Rise and Fall of a Midwest Princess.



Charli xcx, Brat.



Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet.



Taylor Swift, The Tortured Poets Department.

Canción Pop Favorita

Benson Boone, Beautiful Things.



Billie Eilish, Birds of a Feather.



Lady Gaga & Bruno Mars, Die With a Smile.



Sabrina Carpenter, Espresso.



Teddy Swims, Lose Control.

Artista Country Masculino Favorito

Jelly Roll.



Luke Combs.



Morgan Wallen.



Post Malone.



Shaboozey.

Artista Country Femenina Favorita

Beyoncé.



Ella Langley.



Kacey Musgraves.



Lainey Wilson.



Megan Moroney.

Dúo o Grupo Country Favorito

Dan + Shay.



Old Dominion.



Parmalee.



The Red Clay Strays.



Zac Brown Band.

Álbum Country Favorito

Beyoncé, Cowboy Carter.



Jelly Roll, Beautifully Broken.



Megan Moroney, Am I Okay?



Post Malone, F-1 Trillion.



Shaboozey, Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going.

Canción Country Favorita

Jelly Roll, I Am Not Okay.



Koe Wetzel & Jessie Murph, High Road.



Luke Combs, Ain’t No Love in Oklahoma.



Post Malone ft. Morgan Wallen, I Had Some Help.



Shaboozey, A Bar Song (Tipsy).

Artista de Hip-Hop Masculino Favorito

Drake.



Eminem.



Future.



Kendrick Lamar.



Tyler, The Creator.

Artista de Hip-Hop Femenina Favorita

Doechii.



GloRilla.



Latto.



Megan Thee Stallion.



Sexyy Red.

Álbum Favorito de Hip-Hop

Eminem, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce).



Future & Metro Boomin, We Don’t Trust You.



Gunna, one of wun.



Kendrick Lamar, GNX.



Tyler, The Creator, Chromakopia.

Canción Favorita de Hip-Hop

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar, Like That.



GloRilla, TGIF.



GloRilla & Sexyy Red, Whatchu Kno About Me.



Kendrick Lamar, Not Like Us.



Kendrick Lamar & SZA, Luther.

Artista Masculino de R&B Favorito

Bryson Tiller.



Chris Brown.



PARTYNEXTDOOR.



The Weeknd.



Usher.

Artista Femenina de R&B Favorita

Kehlani.



Muni Long.



Summer Walker.



SZA.



Tyla.

Álbum Favorito de R&B

Bryson Tiller, Bryson Tiller.



PARTYNEXTDOOR, PARTYNEXTDOOR 4 (P4).



PARTYNEXTDOOR & Drake, $ome $exy $ongs 4 U.



SZA, SOS Deluxe: LANA.



The Weeknd, Hurry Up Tomorrow.

Canción Favorita de R&B

Chris Brown, Residuals.



Muni Long, Made for Me.



SZA, Saturn.



The Weeknd & Playboi Carti, Timeless.



Tommy Richman, Million Dollar Baby.

Artista Latino Masculino Favorito

Bad Bunny.



Feid.



Peso Pluma.



Rauw Alejandro.



Tito Double P.

Artista Latina Femenina Favorita

Becky G.



KAROL G.



Natti Natasha.



Shakira.



Young Miko.

Dúo o Grupo Latino Favorito

Calibre 50.



Fuerza Regida.



Grupo Firme.



Grupo Frontera.



Julión Álvarez y su Norteño Banda.

Álbum Latino Favorito

Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOToS.



Fuerza Regida, Dolido Pero No Arrepentido.



Peso Pluma, ÉXODO.



Rauw Alejandro, Cosa Nuestra.



Tito Double P, INCÓMODO.

Canción Latina Favorita

Bad Bunny, DtMF.



FloyyMenor X Cris Mj, Gata Only.



KAROL G, Si Antes Te Hubiera Conocido.



Oscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda.



Shakira, Soltera.

Artista de Rock Favorito

Hozier.



Linkin Park.



Pearl Jam.



Twenty One Pilots.



Zach Bryan.

Álbum de Rock Favorito

Hozier, Unreal Unearth: Unending.



Koe Wetzel, 9 lives.



The Marías, Submarine.



Twenty One Pilots, Clancy.



Zach Bryan, The Great American Bar Scene.

Canción de Rock Favorita

Green Day, Dilemma.



Hozier, Too Sweet.



Linkin Park, The Emptiness Machine.



Myles Smith, Stargazing.



Zach Bryan, Pink Skies.

Artista Dance/Electrónico Favorito

Charli xcx.



David Guetta.



John Summit.



Lady Gaga.



Marshmello.

Banda Sonora Favorita

Arcane League of Legends: Season 2.



Hazbin Hotel (Original Soundtrack).



Moana 2 (Original Motion Picture Soundtrack) — Auliʻi Cravalho, Dwayne Johnson and Cast.



Twisters: The Album.



Wicked: The Soundtrack — Cynthia Erivo, Ariana Grande and Cast.

Artista de Afrobeats Favorito

Asake.



Rema.



Tems.



Tyla.



Wizkid.

Artista de K-Pop Favorito

ATEEZ.



Jimin.



RM.



ROSÉ.



Stray Kids.

